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Суд пересмотрел дело об украденной на «Радамире» водке. Кладовщица выплатит заводу на 50 тысяч меньше
15.04.2019 13:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областной суд в апелляционном порядке пересмотрел дело о краже 47 тысяч бутылок водки с Гомельского ликеро-водочного завода «Радамир». 9 апреля судебная коллегия снизила размер ущерба, который должна выплатить бывшая завскладом в пользу «Радамира», на 50 тысяч рублей. Ей также вернут 2,5 тысячи рублей госпошлины,
Напомним, 4 января суда Центрального района Гомеля
Решение суда по данному делу вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению.
Предприятие предъявило иск о возмещении материального ущерба к трем уже бывшим работницам — заведующей складом и двум кладовщицам. Суд постановил, что выплачивать будет только завскладом.
Представитель истца заявлял в суде о том, что недостачу выявили в конце 2017 года. Экс-завскладом и некоторые ее бывшие подчиненные настаивали — о недостаче им было известно еще в 2013 и 2014-х годах. По мнению ответчиков, украсть физически столько водки со складов просто нереально.
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Суд пересмотрел дело об украденной на «Радамире» водке. Кладовщица выплатит заводу на 50 тысяч меньше
Судебная коллегия снизила размер ущерба, который должна выплатить бывшая завскладом в пользу «Радамира».
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