ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд пересмотрел дело об украденной на «Радамире» водке. Кладовщица выплатит заводу на 50 тысяч меньше

15.04.2019 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Областной суд в апелляционном порядке пересмотрел дело о краже 47 тысяч бутылок водки с Гомельского ликеро-водочного завода «Радамир». 9 апреля судебная коллегия снизила размер ущерба, который должна выплатить бывшая завскладом в пользу «Радамира», на 50 тысяч рублей. Ей также вернут 2,5 тысячи рублей госпошлины, сообщает «Гомельская весна».

Напомним, 4 января суда Центрального района Гомеля взыскал с бывшей завскладом предприятия 230 тыс. рублей ущерба и 11,5 тысячи рублей судебных расходов. Завскладом с решением суда первой инстанции не согласилась и с помощью юридической службы профсоюза РЭП подала апелляцию в областной суд.

Решение суда по данному делу вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

Напомним, в конце 2017 года после проведения инвентаризации на складах хранения продукции завода «Радамир» обнаружилась недостача в 47 тысяч бутылок водки.

Предприятие предъявило иск о возмещении материального ущерба к трем уже бывшим работницам — заведующей складом и двум кладовщицам. Суд постановил, что выплачивать будет только завскладом.

Представитель истца заявлял в суде о том, что недостачу выявили в конце 2017 года. Экс-завскладом и некоторые ее бывшие подчиненные настаивали — о недостаче им было известно еще в 2013 и 2014-х годах. По мнению ответчиков, украсть физически столько водки со складов просто нереально.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебная коллегия снизила размер ущерба, который должна выплатить бывшая завскладом в пользу «Радамира».
 
Новости дня
Новости общества
 
Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика