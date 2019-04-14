Суд пересмотрел дело об украденной на «Радамире» водке. Кладовщица выплатит заводу на 50 тысяч меньше

Источник материала: Tut.by

Областной суд в апелляционном порядке пересмотрел дело о краже 47 тысяч бутылок водки с Гомельского ликеро-водочного завода «Радамир». 9 апреля судебная коллегия снизила размер ущерба, который должна выплатить бывшая завскладом в пользу «Радамира», на 50 тысяч рублей. Ей также вернут 2,5 тысячи рублей госпошлины, сообщает «Гомельская весна».

Напомним, 4 января суда Центрального района Гомеля взыскал с бывшей завскладом предприятия 230 тыс. рублей ущерба и 11,5 тысячи рублей судебных расходов. Завскладом с решением суда первой инстанции не согласилась и с помощью юридической службы профсоюза РЭП подала апелляцию в областной суд.

Решение суда по данному делу вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

Напомним , в конце 2017 года после проведения инвентаризации на складах хранения продукции завода «Радамир» обнаружилась недостача в 47 тысяч бутылок водки.

Предприятие предъявило иск о возмещении материального ущерба к трем уже бывшим работницам — заведующей складом и двум кладовщицам. Суд постановил, что выплачивать будет только завскладом.

Представитель истца заявлял в суде о том, что недостачу выявили в конце 2017 года. Экс-завскладом и некоторые ее бывшие подчиненные настаивали — о недостаче им было известно еще в 2013 и 2014-х годах. По мнению ответчиков, украсть физически столько водки со складов просто нереально.