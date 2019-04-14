В «Национальном детском технопарке» ежегодно будут обучаться около 2 тысяч школьников

Источник материала: Tut.by

Будущий «Национальный детский технопарк» в течение одного учебного года сможет обучать около 2 тыс. школьников, сообщил начальник главного управления высшего образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович на пресс-конференции в Минске, пишет interfax.by.



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«Предварительные расчеты проводились, проводились соответствующие обоснования. Мы полагаем, что через основную образовательную деятельность, связанную с реализацией образовательной программы по работе с одаренными детьми и молодежью, за учебный год [в „Национальном детском технопарке"] будут проходить порядка 2 тыс. человек“, — сказал Касперович.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет только о школьниках, так как в „Национальном детском технопарке“ планируется реализовывать ряд других образовательных программ». «Например, образовательную программу повышения квалификации, стажировок, обучающих курсов. Здесь речь идет о педагогах, в первую очередь, которые смогут повысить уровень своей компетенции. В перспективе возможна реализация и иных образовательных программ», — добавил представитель Минобра.

Учебная смена в «Национальном детском технопарке» будет длиться 21 день.

Кроме того, по словам Касперовича, наиболее успешные дети смогут побывать в технопарке неоднократно. «Большинство детей, которые будут успешно обучаться, скорее всего, будут попадать в „Национальный детский технопарк“ неоднократно. Например, попав в шестом классе, побывав на определенной смене, получив определенный результат, данный ребенок будет дистанционно сопровождаться педагогами. И в последующем он сможет еще раз попасть под другой проект».

К работе в «Национальном детском технопарке» будут привлекаться лучшие педагоги, преподаватели вузов, а также ученые Национальной академии Наук. «На стадии подготовки проекта указа, проработки предпроектной, мы очень тесно работали с Национальной академией наук. И есть четкое понимание, что ученые из НАН будут широко привлекаться. Мы понимаем, что для успеха в исследовательской деятельности, мы потенциал Академии наук должны использовать», — сказал представитель ведомства.

Напомним, Александр Лукашенко 12 апреля подписал указ № 145 «О создании учреждения образования «Национальный детский технопарк». Он появится в Минске к 1 января 2021 года. Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тысяч наиболее одаренных детей — учеников 6−11-х классов со всей Беларуси.

В инфраструктуру технопарка войдут учебно-лабораторный корпус с современным оборудованием, общежитие для проживания учащихся. Проживание и питание будут обеспечиваться за счет средств республиканского бюджета.

Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий.