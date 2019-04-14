Из кафе пропал стульчак из красного дерева ручной работы. Милиция ищет вора

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к похищению стульчака в одном из кафе. Об этом сообщает столичная милиция.



Фото: minsk.mvd.gov.by

В одном из минских кафе вечером 19 марта похитили стульчак из красного дерева ручной работы, его стоимость — 180 евро. Теперь Советское РУВД Минска разыскивает мужчину, которого подозревают в краже.

Его приметы: на вид 25−30 лет, рост около 175−180 сантиметров, среднего телосложения, светлые волосы средней длины. Был одет в длинное черное пальто, темные брюки, темные ботинки, за спиной — рюкзак.

Тех, кто узнал мужчину на фото, милиция просит обращаться в Советское РУВД Минска лично (переулок Якуба Коласа, 3) или по телефонам: 8 (029) 898-99-61, 8(017) 239−67−83, 8(017) 292−02−02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.