«Магазин был в плачевном состоянии, она его подняла». Почему заведующая попала под уголовку

Источник материала: Tut.by

Четыре года муж директора магазина работал грузчиком, но официально на его месте числился другой человек. После проверки правоохранительных органов женщина возместила ущерб в 26 тысяч рублей, теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Хищение».



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Несколько лет назад теперь уже 44-летняя минчанка стала руководить магазином одной из крупных фабрик.

— Магазин был в плачевном состоянии, рентабельность отрицательная — минус 128%. За время работы она его подняла, рентабельность повысилась до +10%, магазин стал приносить прибыль предприятию, — рассказывает TUT.BY Антон Гашинский, адвокат адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», который сейчас представляет интересы обвиняемой.

По его словам, товарооборот увеличился, необходим был грузчик.

— Первоначально на ставку был оформлен знакомый, но при этом работал супруг директора. Когда увеличился объем продаж, она оформила его на 0,5 ставки, — уточняет Антон Гашинский. — Во-первых, не могла найти нормального сотрудника без вредных привычек на небольшую зарплату. Во-вторых, моя подзащитная пыталась решить этот вопрос. Обращалась к руководству с просьбой перевести мужа на ставку, но ей отказывали по различным причинам и ссылались на то, что они родственники.

Уголовное дело в отношении минчанки возбудили после межведомственной проверки сотрудников прокуратуры Ленинского района и ОБЭП. В официальном сообщении ГУВД Мингорисполкома указано: женщина фиктивно устроила своего знакомого на работу.

— Как установлено проверкой, мужчина возложенные на него трудовые обязанности не выполнял, вместе с тем его обязанности по указанию руководителя торгового объекта выполняли иные работники. Денежные средства «фиктивного работника» должностное лицо похищало и тратило их по своему усмотрению. Общая сумма хищения составила свыше 26 тысяч рублей, — говорится на сайте столичной милиции .

Эту сумму директор магазина возместила, в настоящий момент уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) находится в СК. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.