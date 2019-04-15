В Каменной Горке открыли первую семейную клинику

В Каменной Горке открылась первая семейная клиника-амбулатория. В отличие от других медцентров, здесь будут консультировать и лечить сразу всех членов семьи в формате «у дома». Инвестором выступил Леонид Томчин – владелец крупнейшего в стране аптечного холдинга «Аптека групп».

Клиника расположилась в на улице Жиновича, 21 и ориентирована на жителей Каменной Горки, Кунцевщины и соседних микрорайонов. Работать она будет под брендом CityClinic. Как заверяют, цены на консультации и исследования – заметно ниже средних по городу.

Медцентр имеет статус семейной клиники для родных и близких. Это значит, что на прием можно прийти всей семьей. Помимо лечения, здесь же займутся оздоровлением и укреплением здоровья – популярным в мире направлением.

В клинике будут консультировать в шести областях: терапии, педиатрии, неврологии, эндокринологии, урологии и гинекологии. Позже появятся и другие узкие специалисты. Большинство врачей – высшей категории с 20-летним стажем. Предусмотрены и все виды УЗИ-диагностики, включаю УЗИ молочных желез. Кроме того, можно сдать анализы крови – её сразу же исследуют в лаборатории. В большинстве случаев результаты будут готовы до конца дня.

«Для спального района Минска это новый формат – семейная клиника, куда можно прийти с родными и близкими. В одном месте можно пройти исследования и получить консультацию. Причем речь не только о лечении, но и о поддержании здоровья, – пояснили в CityClinic. – Если раньше к врачам обращались, когда что-то болит или тревожит, то сейчас все больше людей, особенно молодых, направляют усилия на улучшение своего самочувствия и тонуса. Популярный на Западе подход находит отражение и в Беларуси».

Интерьер у клиники современный: холлы и кабинеты обустроены в пастельных тонах, везде много света. Для людей с инвалидностью и мам с колясками установлен пандус. Для посетителей действует программа лояльности.

CityClinic в Каменной горке – первая в сети. Но формат семейного лечения вблизи от дома уже успешно работает во многих странах. В ближайшее время «спальные» клиники появятся и в других микрорайонах столицы.