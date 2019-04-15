Как свидетель становится подозреваемым и сколько могут держать в СИЗО до суда

Источник материала: Tut.by

В прошлом выпуске мы поговорили о том, что делать, если к вам пришли с обыском. Но на этом внимание правоохранителей не заканчивается. Чаще всего с этого все только начинается. Вместе с адвокатом Натальей Мацкевич разбираемся, может ли милиция следить за человеком, как следователь должен вызывать на допрос, почему свидетель иногда становится подозреваемым, какие права у обвиняемого, когда и на сколько могут задержать и как решают, отправить человека в СИЗО или оставить на свободе.

TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые заводят на людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться 82-летний пенсионер, продавший старое ружье , мама, чья дочка получила травму после падения с велосипеда в гололед , должностные лица, недосмотревшие коров , — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы , и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации. В новом проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. Наш вымышленный герой — обычный 37-летний белорус, менеджер среднего звена Сергей Попавший. По нашей легенде, он оформлял по просьбе начальника сделку по поставке товара. Начальника подозревают в неуплате налогов, Сергея — в пособничестве. Наш герой в течение года пройдет путь от свидетеля до обвиняемого, побывает в ИВС и СИЗО, поучаствует в допросах, которые ведет подполковник Принципиальный, и судебных заседаниях. Защищать его будет адвокат Дорогой. Наши эксперты на примере истории Попавшего расскажут, как пережить подобные ситуации с минимальными потерями, какие законы стоит помнить каждому и как грамотно защищать свои права.

Мне кажется, за мной следят. Это вообще законно?

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет правоохранительным органам следить за гражданами, если есть основания полагать, что их действия могут быть опасны для общества и государства. Оперативно-розыскную деятельность (ОРД) осуществляют милиция и КГБ, пограничники и таможенники, Госконтроль и армейская разведка, Служба безопасности президента и Оперативно-аналитический центр при президенте.

ОРД могут проводить гласно и негласно. Гласно — это когда вас приглашают на беседу (опрос) и предлагают рассказать все, что вы знаете по вопросам, которые интересуют правоохранителей. Например, в КГБ вас могут спросить, участвуют ли ваши знакомые в вооруженном конфликте в Украине. Отвечать на вопросы — ваше право, но не обязанность. Что делать, если вы не хотите говорить? Отказаться.

Диалог нашего героя Сергея Попавшего с правоохранителем, например, мог бы выглядеть так: — У вас уголовное дело в отношении меня? — спрашивает он. — Нет, — отвечают. — Административное дело? — Нет. — Я свидетель? — Нет. — Это оперативно-розыскное мероприятие? — Да. — В таком случае я отказываюсь в нем участвовать.

Можно ли вообще не идти на такой опрос? По закону «Об органах внутренних дел» , сотрудники милиции вправе вызвать вас, каким образом — законом не урегулировано. Поэтому если оперативники прислали повестку, приехали за вами домой или на работу, это можно расценивать как вызов. Задержать и принуждать поехать с ними они не вправе. Но отказ от явки в милицию может трактоваться как неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 23.4 КоАП — штраф 2−50 б.в. или административный арест). Так что лучше оговорить время, прийти и отказаться отвечать на вопросы, если вы не свидетель по делу и если вы не хотите добровольно о чем-либо сообщать органам.

Важно понимать, что если вы согласились говорить, ваши ответы могут пойти в оперативное дело. Если потом дойдет до уголовного дела, сведения могут быть легализованы в процессе расследования, и вы можете перейти в статус свидетеля. И тогда вы будете уже обязаны дать показания, иначе вас привлекут к уголовной ответственности (ст. 402 УК — штраф, исправительные работы до 2 лет или арест).

Можно ли прийти на опрос с адвокатом? По Конституции, каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления защиты своих прав и свобод (ст. 62). Но другими законами участие адвокатов в оперативных опросах и профилактических беседах не урегулировано. Поэтому на практике адвокатов часто не пускают на подобные мероприятия. Важно знать и настаивать в таких случаях, что Конституция имеет прямое действие в высшую юридическую силу.

Но есть еще негласная ОРД, когда вы даже не догадываетесь, что за вами наблюдают — это прослушка звонков, контроль переписки, наружное наблюдение, проверочная закупка, оперативный эксперимент. На проведение таких операций, кроме проверочной закупки, нужна санкция прокурора. Она дается на определенное время — 60 суток, например. Но может продлеваться. В материалы уголовного дела ложится не все оперативное дело, где фиксируется все результаты ОРД, а только определенные материалы.

Как могут вызвать на допрос?

В отличие от опроса, порядок вызова на допрос регламентирован в законе. На допрос могут вызвать повесткой (ст. 216 УПК). В ней должно быть указано, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. Если в повестке не указано, в качестве кого вас вызывают (свидетель или подозреваемый, например), значит, документ оформлен ненадлежащим образом. В этом случае адвокаты советуют связаться со следователем и все-таки выяснить этот момент, попросить прислать правильно оформленную повестку. Ваш статус, указанный в документе, влияет на ваши права, так что это очень важно.





Повестку должны вручить вам лично под роспись. Если вас в это время не будет дома, подписать попросят совершеннолетних членов семьи, на работе — представителя администрации. Важно — в законе зафиксировано, что «допрашиваемый может быть вызван с использованием и других средств связи». Так что если в деле будет лежать отчет о доставке вам смс с вызовом к следователю, проигнорировать вызов не удастся. Но все же не лишним будет перезвонить и проверить этот вызов.

Если вы не явились на допрос, вас могут доставить принудительно — это называется «привод». Следователь отправляет поручения в органы внутренних дел, на допрос вас доставляет милиция. Игнорировать их требования, значит, быть готовым к привлечению к административной ответственности (ст. 23.4 КоАП).

Если я свидетель, какие у меня права?

Вы имеете право на юридическую помощь (ст. 60−1 УПК). Лучше заранее заключить договор с адвокатом и вместе прийти к следователю. Если адвоката нет, то можно попробовать его потребовать в процессе допроса.

Наш герой не позаботился об адвокате, а во время допроса почувствовал, что ему что-то угрожает. В его ситуации правильно сказать следователю: «Прошу прервать допрос. Я хочу реализовать свое право на юридическую помощь».

Шанс, что просьбу удовлетворят, невелик, потому что по закону следователь обязан пригласить адвоката подозреваемому и обвиняемому, а не к свидетелю. Но попробовать стоит, так как обязанностью следователя является обеспечение прав и законных интересов всех участников процесса, о чем ему можно напомнить.

Вы можете не свидетельствовать против себя и своих близких (родители, дети, родные брат и сестра, супруги). То, что другой человек является вашим близким (когда пара не регистрирует отношения, например), придется обосновать. Иногда следователь формулирует вопрос таким образом, что, на первый взгляд, он напрямую не касается вас или близких, но вы полагаете, что это может быть так. Адвокаты советуют придерживаться своих интересов.

Если близкий человек — подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу, то любые вопросы по этому делу могут касаться его. И в этой ситуации можно сразу отказаться отвечать. В ином случае можно сказать: «Я считаю, что вопрос направлен против меня (против моих родных), поэтому я воспользуюсь своим правом не отвечать на данный вопрос».

Будьте готовы обосновать, почему вы так считаете. И в этом случае вам точно нужна консультация адвоката. В указанных ситуациях вы можете отказаться дать ответ на все или отдельные вопросы. Проверьте, чтобы в протоколе ваши ответы со ссылкой на это право были записаны точно. При необходимости запишите такие ответы своей рукой в протоколе. Это позволит избежать привлечения к ответственности за отказ от дачи показаний.

Свидетель имеет право собственноручно записать в протоколе свои показания, в конце допроса перечитать протокол, внести правки и заверить документ своей подписью. Внимательно читайте протокол! Потом в суде очень сложно будет сказать: «Я не читал, доверял следователю, следователь сам все записал, меня заставили подписать». Если же такое на самом деле произошло, то лучше сразу обжаловать действия следователя в прокуратуру или начальнику следственного отдела и ходатайствовать повторно допросить вас с соблюдением правил допроса. Каждое слово имеет значение — и для вас, и для обвиняемого.

Как свидетель вы обязаны являться по вызову следователя и давать правдивые показания. За ложь предусмотрена уголовная ответственность (ст. 401 УК — штраф, арест, ограничение свободы до 2 лет, лишение свободы до 3 лет). Если с вас взяли подписку о неразглашении, вы не имеете права рассказывать об обстоятельствах дела, о которых вам стало известно в ходе расследования, ни СМИ, ни друзьям, ни родным (ст. 407 УК — штраф или арест).

Что делать, если следователь говорит: «Либо ты мне все рассказываешь, либо ты уже не свидетель»?

Обратите внимание следователя, что давление на свидетеля недопустимо, по возможности, укажите это обстоятельство в протоколе. Есть три условия, при которых человек может стать подозреваемым: после объявления постановления о возбуждении уголовного дела, после объявления постановления о признании подозреваемым, после составления протокола о задержании (ст. 40 УПК). Это документы, которые нужно изготовить, и это не делается в момент допроса свидетеля. А если следователь их заранее напечатал, а вызвал человека в качестве свидетеля, то это нарушение.

Когда дают подписывать протокол, важно зафиксировать там обстоятельства допроса, если он проводился с нарушениями закона. Например наше герой мог бы написать: «Меня вызвали в качестве свидетеля, но во время допроса следователь говорил: «Если ты не дашь показания, то станешь подозреваемым, а потом достал напечатанное заранее постановление о признании меня подозреваемым». Исходя из практики, такая ситуация может вызвать недовольство следователя и обострить напряжение при общении с ним. Но старайтесь настоять на своем — в будущем это поможет.

Конечно, трансформация из свидетеля в подозреваемого на одном допросе встречается редко. Но то, что вы сегодня допрашиваетесь в качестве свидетеля, отнюдь не исключает того, что в будущем вы станете подозреваемым. Поэтому к роли свидетеля нужно относиться ответственно.

Какие права у подозреваемого?

Подозреваемый имеет право узнать от следователя, в чем его подозревают, получить копию постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела, или копию — о признании его подозреваемым, или копию протокола задержания. В случае задержания или применения меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемый до начала первого допроса имеет право получить юридическую консультацию адвоката.

Предоставить защитника — обязанность следователя. Если у вас не заключен договор с адвокатом, которого выбрали вы сами или ваши родные, к вам приедет дежурный адвокат. Во время допроса вы можете давать показания, а может отказаться — по любому вопросу. Следователь или оперативные сотрудники обязаны сообщить семье о задержании. Не всегда это выполняется, поэтому попросите это сделать адвоката. На практике, как правило, лично позвонить родственникам не дают.





По закону, задержанный или заключенный под стражу подозреваемый имеет право беспрепятственно и конфиденциально общаться с адвокатом в том месте, где его содержат (изолятор временного содержания, следственный изолятор). Встречаются препятствия, когда в изоляторе не созданы условия для таких встреч (например, организовано недостаточно комнат для свиданий с адвокатом, из-за чего большая очередь). Так что будьте морально готовы к тому, что адвокат придет в изолятор позже, чем вы ожидаете, но не потому, что вас «все бросили». Не отчаивайтесь!

Подозреваемый также имеет право представлять доказательства, сам или через защитника подавать жалобы, отводы и ходатайства, возражать против действий органа уголовного преследования, знакомиться с материалами дела и вносить возражения в протокол. Обязанности подозреваемого — являться по вызову органов уголовного преследования, подчиняться их законным требованиям, участвовать в следственных и других процессуальных действиях.

Если я всего лишь подозреваемый, почему меня задерживают?

Подозреваемого могут задержать по следующим основаниям:

застигли при совершении преступления или сразу после него;

очевидцы или пострадавшие указали на вас;

если на одежде, вещах, в доме или машине есть следы, указывающие, что вы причастны к совершению преступления;

если есть другие достаточные основания подозревать вас в совершении преступления;

если вы пытались скрыться с места преступления

если проживаете в другой местности

(важно!) если есть достаточные основания полагать, что вы можете скрыться от органов уголовного преследования, и генпрокурор, председатель СК, министр внутренних дел, председатель КГБ, директор ДФР дают добро на задержание (ст. 108 УПК).

Задержать могут на 72 часа, после чего должны либо освободить, либо применить к вам меру пресечения.

Как долго можно находиться в статусе подозреваемого?

Если находишься на свободе, можешь быть подозреваемым в течении всего срока расследования — ограничений не установлено. Могут предъявить обвинение и сразу окончить дело — на усмотрение следователя. Обвинение предъявляется при наличии достаточных доказательств. И это оценивает орган, ведущий уголовный процесс.

Другой вопрос, если человека задержали и заключили под стражу. Без предъявления обвинения можно удерживать под стражей до 10 суток с момента фактического задержания, до 20 суток по подозрению в следующих преступлениях — ч.2 ст. 124 УК (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации), ст. 126 (акт международного терроризма), ч.2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах), ч.1-3 ст. 285 УК (создание преступной организации либо участие в ней), ст. 286 (бандитизм), ст. 289 (акт терроризма), ч. 3 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), ст. 359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля), ст. 360 (диверсия), ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок), ч.3 ст. 339 (хулиганство). После этого подозреваемому должны предъявить обвинение или отпустить.

Предъявили обвинение. И что теперь?

У обвиняемого, в целом, те же права и обязанности, что и у подозреваемого. Однако решается вопрос о мере пресечения. Следователь, исходя из обвинения и личности фигуранта, решает, какой будет мера пресечения. Какие есть варианты? Подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, передача лица, на которое распространяется статус военнослужащего, под наблюдение командования воинской части, отдача несовершеннолетнего под присмотр, залог, домашний арест и заключение под стражу.

Домашний арест и заключение под стражу дают с санкции прокурора. Можно обжаловать решение в суде, но адвокаты честно говорят, что не припоминают случаев, когда бы суд в этом вопросе пошел против решения правоохранителей. Открытой статистики Верховного суда по этому вопросу нет.

Что такое личное поручительство? Данная мера применяется довольно редко. Это когда заслуживающие доверия люди письменно гарантируют, что обвиняемый никуда не сбежит, будет являться на допросы и не будет препятствовать расследованию. Если условия выполнены не будут, поручителей оштрафуют — каждый заплатит в бюджет от 100 до 500 базовых величин, а к обвиняемому примут более строгую меру пресечения.

Залог, который так часто применяется на Западе, у нас используют реже, хотя по закону такая возможность есть (исключение — тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления). Размер залога определяет орган, ведущий уголовный процесс, но сумма должна быть не менее 100 базовых величин. Если обвиняемый нарушает условия, к нему применяют более строгую меру пресечения, а залог уходит государству. Если суд признает человека виновным, залог могут обратить в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.





Каким будет домашний арест, решает прокурор. Обвиняемому могут запретить: выходить из дома вообще или в определенное время, говорить по телефону и заходить в интернет, общаться с определенными людьми и принимать гостей. Обязать отмечаться в милиции, отвечать на контрольные звонки. Кроме того, обвиняемому могут надеть специальный браслет, который будет отслеживать его местонахождения. А еще за его домом могут установить контроль, вплоть до того, что в квартире по очереди будут дежурить милиционеры.

Самая суровая мера пресечения — заключение под стражу. В Беларуси каждый третий до суда находится в СИЗО. Если санкция статьи, по которой обвиняют человека, предусматривает наказание свыше 2 лет лишения свободы, у следователя есть право запросить для такого человека заключение под стражу, исключение — экономические преступления с наказанием до 6 лет лишения свободы (не распространяется на контрабанду, незаконный экспорт, «отмывание» денег, а также на обвиняемых, которые не имеют постоянного места жительства в Беларуси). Первоначально срок содержания под стражей — до 2 месяцев, однако срок этот может продлеваться прокурорами. Продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Предельный срок — 18 месяцев (ст. 127 УПК).