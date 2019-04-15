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Около 1 тыс. белорусских и российских десантников участвуют в совместном учении под Брестом

15.04.2019 15:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Около 1 тыс. белорусских и российских десантников участвуют в совместном учении под Брестом

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония открытия планового двустороннего белорусско-российского батальонного тактического учения с боевой стрельбой, передает корреспондент БЕЛТА.

В учении участвуют парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленный парашютно-десантной ротой 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, и десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады - всего около 1 тыс. военнослужащих. Задействовано более 100 единиц техники: это различные современные бронированные транспортные средства, автомобили, малокалиберные зенитные артиллерийские комплексы (МЗАК), пушки-гаубицы. Всю технику и вооружение для учений предоставила белорусская сторона.

Приветствуя участников мероприятия, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси полковник Владимир Белый отметил высокий уровень полевой выучки войск и готовность штабов управлять ими. "Главная задача - поддерживать достигнутое взаимодействие между нашими формированиями", - сказал он, пожелав представителям крылатой гвардии показать лучшее, на что они способны.

Активная фаза учения пройдет с 16 по 18 апреля. "В основу учения положены актуальные вопросы боевой и тактической подготовки военнослужащих при локальных конфликтах. Наши подразделения будут совместно выполнять задачи по контрдиверсионной борьбе, - рассказал журналистам Владимир Белый. - Выдвижение в районы учения осуществляется комбинированным способом: военнослужащие должны в колоннах преодолеть участки разрушений, водные преграды, осуществить мероприятия инженерного обеспечения по их преодолению. На рубежах блокирования и локализации района, где размещаются незаконные военные формирования, будет осуществляться так называемый вертикальный охват с десантированием. Будет вестись постоянно воздушная разведка с использованием беспилотных авиационных комплексов и малых летательных аппаратов".

Это уже вторые совместные учения белорусских и российских десантников в текущем году. Буквально месяц назад белорусские военнослужащие вернулись из Ульяновска, где выполняли задачи, связанные с миротворческой тематикой. Также в этом году представители сил специальных операций примут участие в совместном оперативном учении "Щит Союза". А осенью, в октябре, на полигоне Брестский пройдет учение, где российская сторона будет представлена батальоном со своей штатной техникой и вооружением.-0-

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония открытия планового двустороннего белорусско-российского...
 
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