Троллейбусам тоже нужен техосмотр. Что госорганы и профсоюз отвечают водителям, написавшим петицию?

Источник материала: Tut.by

В феврале водители троллейбусов и автобусов «Минсктранса» жаловались на условия работы. Петиция о проблемах столичного транспорта собрала 1330 подписей . TUT.BY посмотрел, какие ответы приходят транспортникам.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В чем проблема

В начале 2019 года водители минского троллейбусного парка № 3 коллективно пожаловались на условия работы в Минтруда и соцзащиты, а также в прокуратуру. К ним присоединились коллеги из других филиалов «Минсктранса» — в итоге петиция о проблемах городского транспорта набрала 1330 подписей .

Благодаря петиции пассажиры городского транспорта узнали, в каких условиях приходится работать водителям. Например, оказалось, что кресла водителей в минских троллейбусах порой подпирают кирпичами, хватает и других технических проблем.

Жаловались водители и на оплату труда — в этом году им отменили многие премии и доплаты. Есть претензии по условиям работы: у водителей некоторых маршрутов просто нет возможности перекусить и сходить в туалет, жалуются они и на холод в кабинах зимой.

Для работы с претензиями водителей создали специальную комиссию, в троллейбусных и автобусных парках Минска проводили собрания .

Ответы на петицию в марте и начале апреля приходили из Мингорисполкома, ГАИ Минска, Министерства труда и соцзащиты, Федерации профсоюзов Беларуси, из Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, «Минсктранса» и «Белтехосмотра». Что самое главное в этих ответах?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что с зарплатой?

Ответы на претензии по зарплате сводятся к тому, что доплаты, надбавки и премии уменьшили, но постоянная часть зарплаты водителей выросла.

«Рост зарплаты водителей в среднем составил 7%, рост часовых тарифных ставок — 13%», — пишет Мингорисполком.

Как дела с состоянием автобусов и троллейбусов?

«Минсктранс» проверил техническое состояние троллейбусов, которые работают на линии. Обнаружились «отдельные случаи нарушений правил технической эксплуатации подвижного состава». В феврале-марте 2019 года, сообщает Мингорисполком, недостатки устранили.

Федерация профсоюзов Беларуси о состоянии техники «Минсктранса» отвечает более подробно. По данным федерации, сейчас на предприятии свыше 70% единиц подвижного состава имеют пробег больше 300 тысяч километров. "Минсктранс" проверил техническое состояние троллейбусов и нашел нарушения, сказано в письме ФПБ.

«В неисправном состоянии эксплуатируются сиденья для водителей, стеклоомыватели, щетки, внешние световые приборы, подогрев зеркал заднего вида, кондиционеры, шины с глубиной протектора менее 2 миллиметров».

При этом профсоюзы выделяют системную проблему. Закон «О дорожном движении» не предусматривает обязательного государственного техосмотра для электрического транспорта. Это, по мнению Федерации профсоюзов Беларуси, как раз одна из причин, по которой эксплуатируются троллейбусы с техническими неисправностями.

Федерация профсоюзов Беларуси собирается инициировать изменения в закон «О дорожном движении» — чтобы появилась необходимость и троллейбусам проходить государственный техосмотр.

Что с режимом работы и туалетами?

Из ответов на петицию следует, что «Минсктранс» и «Столичный транспорт и связь» прорабатывают расписание — чтобы предусмотренные графики технологических перерывов между рейсами соблюдались.



Фото: Инга Шкелер

Решается вопрос доступа водителей к туалетам на диспетчерских станциях.

«Санитарные комнаты имеются на всех посещенных диспетчерских станциях — доступ у водителей к ним есть постоянно, — указано в письме Федерации профсоюзов Беларуси. — Проблемой остается обеспечение туалетами на так называемых разворотных станциях, на которых нет никаких помещений. Вопрос с обеспечением их биотуалетами решался, но хулиганы постоянно выводят их из строя».

Как раз сегодня, 15 апреля, стало известно , что с 1 мая маршрут троллейбуса № 33 продлят до диспетчерской станции «Одоевского». Изменение объясняют в том числе желанием улучшить бытовые условия для водителей.

— Сейчас маршрут заканчивается на разворотном кольце «Берута» возле станции метро «Пушкинская», — отмечал представитель ГП «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский. — Эта мера поможет нам решить еще одну проблему, которую поднимали водители троллейбусного парка № 5. 33-й маршрут довольно длинный, а на разворотном кольце «Берута» водителям невозможно обеспечить элементарные бытовые условия. На диспетчерской станции такие условия имеются.



Ответ Федерации профсоюзов Беларуси. Предоставлен водителем минского троллейбусного парка









На петицию водителей отвечают: диспетчерские станции проверили гигиенисты. Какие результаты? Например, на ДС «Шабаны» и «Лермонтова» проверяющие не обнаружили мыла и одноразовых полотенец, на станции «Зеленый Луг - 7» не работал туалет для водителей троллейбусов, на ДС «Лермонтова» не было условий для приема пищи. Двух человек оштрафовали за нарушения, сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

При этом столичные гигиенисты не нашли нарушений по микроклимату в кабинах водителей троллейбусных парков № 3, № 4, а также автобусного парка № 6 во время исследований 13 февраля, 19 и 25 марта.

Столичная ГАИ в ответе за 29 марта сообщила, что за весь 2018-й и часть 2019 года в Минске выявили больше 4,5 тысячи административных правонарушений в сфере перевозок пассажиров городским транспортом, из них более 450 нарушений со стороны должностных лиц. По этим фактам выдали больше 50 предписаний.

Подробно ответы государственных органов можно прочесть под обращением на сайте petitions.by .