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«Недели трезвости» проведут в Климовичском районе

15.04.2019 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Акцию «Неделя трезвости» проведут в Климовичском районе с 30 мая по 8 июня и с 30 августа по 6 сентября. Соответствующее решение принял Климовичский райисполком.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Также 30 мая, 8 июня, 1 сентября и 14 октября с 8 до 23 часов на территории Климовичского района ограничат продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив. Это ограничение вводится в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а также в рамках проведения акции «Неделя трезвости».

Ограничения не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

 
 
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Соответствующее решение принял Климовичский райисполком.
 
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