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«Здесь детям сложнее учиться на русском». История учительницы Гали, которая отрабатывает в деревне
15.04.2019 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Галя Гайшманова родилась в Мстиславле. Девушке 22 года, она окончила Могилевский государственный университет имени Кулешова. Она мечтала стать журналистом, но уже почти год отрабатывает распределение учителем русского языка в белорусскоязычной деревенской школе под Белыничами (где учится всего 34 ребенка). А еще у Гали есть четырехлетняя дочь Юля, которая сейчас вынуждена жить с бабушкой, пока мама отрабатывает распределение. Мы поговорили с Галей о деревенских детях, зарплате, газетах (которые заставляют выписывать) и маминой тоске по маленькой Юле.
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Посмотрите на молодую учительницу, которая работает в сельской школе.
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