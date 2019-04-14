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«Здесь детям сложнее учиться на русском». История учительницы Гали, которая отрабатывает в деревне

15.04.2019 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Галя Гайшманова родилась в Мстиславле. Девушке 22 года, она окончила Могилевский государственный университет имени Кулешова. Она мечтала стать журналистом, но уже почти год отрабатывает распределение учителем русского языка в белорусскоязычной деревенской школе под Белыничами (где учится всего 34 ребенка). А еще у Гали есть четырехлетняя дочь Юля, которая сейчас вынуждена жить с бабушкой, пока мама отрабатывает распределение. Мы поговорили с Галей о деревенских детях, зарплате, газетах (которые заставляют выписывать) и маминой тоске по маленькой Юле.

 
 
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Посмотрите на молодую учительницу, которая работает в сельской школе.
 
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