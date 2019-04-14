ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусов приглашают поучаствовать в «Агульнай дыктоўцы»

15.04.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 июня в Беларуси пройдет массовый диктант по белорусскому языку «Агульная
дыктоўка». Написать его можно будет дома либо в Национальной библиотеке Беларуси.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как поучаствовать?

Написать диктант может любой желающий независимо от возраста и рода занятий. При
этом организаторы сознательно выбирают текст повышенной сложности, чтобы обратить
внимание на богатство, самоидентичность и особенности белорусского языка.
Чтобы стать участником, надо зарегистрироваться на странице проекта — и в обозначенное время присоединиться к сотням белорусов, которые будут писать диктант на родном языке.

В этом году организаторы обеспечивают радиотрансляцию диктанта на волнах радиостанции «Культура» (102,9 FM в Минске, 88,5 FM в Бресте, 99,3 FM в Витебске, 91,5 FM в Гомеле, 95,0 FM в Гродно, 99,1 FM в Могилев). Прямая трансляция начнется в 12:00
одновременно со стартом диктанта в Национальной библиотеке Беларуси. Для проверки
нужно будет отправить свою работу через форму на сайте.

Как будут проверять?

Проверять все диктанты будут профессиональные филологи. Организаторы обращают
внимание, что исправления будут учитываться в пользу участника.

Результаты диктанта станут известны спустя 5−7 рабочих дней, и каждый участник получит электронный сертификат об участии.

Оригинал текста диктанта будет опубликован на странице проекта, чтобы каждый мог проверить свой результат.

«Проект «Агульная дыктоўка» направлен на популяризацию белорусского языка. В этом году масштабная инициатива приурочена к 400-летию выхода «Грамматики» Мелетия
Смотрицкого — книги, которая более 200 лет была ведущим изданием по славянской
филологии.

«Агульная дыктоўка» в 2019 году проводится компанией «Лидское пиво» при
поддержке канала «Культура» Белорусского радио.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июня в Беларуси пройдет массовый диктант по белорусскому языку «Агульная дыктоўка». Написать его можно будет дома либо в Национальной библиотеке Беларуси.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Недели трезвости» проведут в Климовичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика