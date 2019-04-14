Белорусов приглашают поучаствовать в «Агульнай дыктоўцы»

Источник материала: Tut.by

1 июня в Беларуси пройдет массовый диктант по белорусскому языку «Агульная

дыктоўка». Написать его можно будет дома либо в Национальной библиотеке Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как поучаствовать?

Написать диктант может любой желающий независимо от возраста и рода занятий. При

этом организаторы сознательно выбирают текст повышенной сложности, чтобы обратить

внимание на богатство, самоидентичность и особенности белорусского языка.

Чтобы стать участником, надо зарегистрироваться на странице проекта — и в обозначенное время присоединиться к сотням белорусов, которые будут писать диктант на родном языке.

В этом году организаторы обеспечивают радиотрансляцию диктанта на волнах радиостанции «Культура» (102,9 FM в Минске, 88,5 FM в Бресте, 99,3 FM в Витебске, 91,5 FM в Гомеле, 95,0 FM в Гродно, 99,1 FM в Могилев). Прямая трансляция начнется в 12:00

одновременно со стартом диктанта в Национальной библиотеке Беларуси. Для проверки

нужно будет отправить свою работу через форму на сайте .

Как будут проверять?

Проверять все диктанты будут профессиональные филологи. Организаторы обращают

внимание, что исправления будут учитываться в пользу участника.

Результаты диктанта станут известны спустя 5−7 рабочих дней, и каждый участник получит электронный сертификат об участии.

Оригинал текста диктанта будет опубликован на странице проекта, чтобы каждый мог проверить свой результат.

«Проект «Агульная дыктоўка» направлен на популяризацию белорусского языка. В этом году масштабная инициатива приурочена к 400-летию выхода «Грамматики» Мелетия

Смотрицкого — книги, которая более 200 лет была ведущим изданием по славянской

филологии. «Агульная дыктоўка» в 2019 году проводится компанией «Лидское пиво» при

поддержке канала «Культура» Белорусского радио.