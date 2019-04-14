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Белорусов приглашают поучаствовать в «Агульнай дыктоўцы»
15.04.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июня в Беларуси пройдет массовый диктант по белорусскому языку «Агульная
Как поучаствовать?
Написать диктант может любой желающий независимо от возраста и рода занятий. При
В этом году организаторы обеспечивают радиотрансляцию диктанта на волнах радиостанции «Культура» (102,9 FM в Минске, 88,5 FM в Бресте, 99,3 FM в Витебске, 91,5 FM в Гомеле, 95,0 FM в Гродно, 99,1 FM в Могилев). Прямая трансляция начнется в 12:00
Как будут проверять?
Проверять все диктанты будут профессиональные филологи. Организаторы обращают
Результаты диктанта станут известны спустя 5−7 рабочих дней, и каждый участник получит электронный сертификат об участии.
Оригинал текста диктанта будет опубликован на странице проекта, чтобы каждый мог проверить свой результат.
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1 июня в Беларуси пройдет массовый диктант по белорусскому языку «Агульная дыктоўка». Написать его можно будет дома либо в Национальной библиотеке Беларуси.
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