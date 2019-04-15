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В Гродно при сносе гаражей стена рухнула на тротуар и остановку. К счастью, там никого не было

15.04.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Дзержинского в Гродно сносят старые гаражи, чтобы на этом месте сделать небольшой сквер и зеленую зону. Сегодня снос едва не привел к трагедии: плиты перекрытия и кирпичи рухнули за пределы стройплощадки, буквально раздавив около 15 метров навеса для пешеходов, сообщает NewGrodno.


К счастью, в момент обрушения на тротуаре пешеходов не было, а группа детей, ожидавшая транспорт на автобусной остановке, незадолго до ЧП уехала, сообщает s13.ru.

















Часть кирпичной кладки упала и на проезжую часть.

Сейчас рабочие убирают остатки кирпичей с проезжей части и тротуара.

По предварительной информации, никто не пострадал.

 
Теги: Гродно
 
 
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На улице Дзержинского в Гродно сносят старые гаражи, чтобы на этом месте сделать небольшой сквер и зеленую зону.
 
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