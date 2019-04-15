В Гродно при сносе гаражей стена рухнула на тротуар и остановку. К счастью, там никого не было

Источник материала: Tut.by

На улице Дзержинского в Гродно сносят старые гаражи, чтобы на этом месте сделать небольшой сквер и зеленую зону. Сегодня снос едва не привел к трагедии: плиты перекрытия и кирпичи рухнули за пределы стройплощадки, буквально раздавив около 15 метров навеса для пешеходов, сообщает NewGrodno.





К счастью, в момент обрушения на тротуаре пешеходов не было, а группа детей, ожидавшая транспорт на автобусной остановке, незадолго до ЧП уехала, сообщает s13.ru.



































Часть кирпичной кладки упала и на проезжую часть.

Сейчас рабочие убирают остатки кирпичей с проезжей части и тротуара.

По предварительной информации, никто не пострадал.