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В Гродно при сносе гаражей стена рухнула на тротуар и остановку. К счастью, там никого не было
15.04.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Дзержинского в Гродно сносят старые гаражи, чтобы на этом месте сделать небольшой сквер и зеленую зону. Сегодня снос едва не привел к трагедии: плиты перекрытия и кирпичи рухнули за пределы стройплощадки, буквально раздавив около 15 метров навеса для пешеходов,
К счастью, в момент обрушения на тротуаре пешеходов не было, а группа детей, ожидавшая транспорт на автобусной остановке, незадолго до ЧП уехала,
Часть кирпичной кладки упала и на проезжую часть.
Сейчас рабочие убирают остатки кирпичей с проезжей части и тротуара.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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На улице Дзержинского в Гродно сносят старые гаражи, чтобы на этом месте сделать небольшой сквер и зеленую зону.
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