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Учащихся театра-студии «Нюанс» отметили на фестивале "Чароўны куфэрак"

15.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Свое мастерство детские театральные коллективы демонстрировали на трех сценических площадках (Сорочский Дом культуры, Любанский районный центр культуры и детская школа искусств). Возглавлял жюри фестиваля декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств Владимир Андреевич Мищанчук.

По итогам фестиваля учащиеся образцового театра-студии «Нюанс» ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова» (руководитель Зоя Михайловна Михалькевич) были удостоены диплома Лауреата 2 степени. А Дарья Романчук и Никита Ковбик – дипломов «За высокий уровень актерского мастерства и сценическую выразительность».

Поздравляем победителей! Желаем дальнейших творческих успехов!

 
 
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Фестиваль детского театрального творчества "Чароўны куфэрак" прошел 29-31 марта в г. Любань. Раз в два года для участия в фестивале собираются самые яркие таланты...
 
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