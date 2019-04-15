Свое мастерство детские театральные коллективы демонстрировали на трех сценических площадках (Сорочский Дом культуры, Любанский районный центр культуры и детская школа искусств). Возглавлял жюри фестиваля декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств Владимир Андреевич Мищанчук.
По итогам фестиваля учащиеся образцового театра-студии «Нюанс» ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова» (руководитель Зоя Михайловна Михалькевич) были удостоены диплома Лауреата 2 степени. А Дарья Романчук и Никита Ковбик – дипломов «За высокий уровень актерского мастерства и сценическую выразительность».
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших творческих успехов!