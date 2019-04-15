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Вандалы сломали два креста у копии Свято-Воскресенского собора на солнечных часах на набережной
16.04.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Свято-Воскресенский собор на солнечных часах на набережной в Бресте остался без двух крестов. Три других пока на месте. Вандалов не испугало даже видеонаблюдение, установленное на фонаре рядом с солнечными часами,
15 апреля рабочие приехали на место и восстановили миниатюру,
Арт-объект открыли меньше месяца назад — 22 марта. Его подарили брестчанам коммунальщики к 1000-летию города. На циферблате солнечных часов, кроме Свято-Воскресенского собора, находятся такие знаковые объекты города, как Холмские ворота, здание ЦУМа, вокзал, памятник Тысячелетию и другие.
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Рабочие оперативно восстановили миниатюру.
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