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Вандалы сломали два креста у копии Свято-Воскресенского собора на солнечных часах на набережной

16.04.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свято-Воскресенский собор на солнечных часах на набережной в Бресте остался без двух крестов. Три других пока на месте. Вандалов не испугало даже видеонаблюдение, установленное на фонаре рядом с солнечными часами, пишет «Брестская газета».


15 апреля рабочие приехали на место и восстановили миниатюру, сообщает портал BrestCITY.


Арт-объект открыли меньше месяца назад — 22 марта. Его подарили брестчанам коммунальщики к 1000-летию города. На циферблате солнечных часов, кроме Свято-Воскресенского собора, находятся такие знаковые объекты города, как Холмские ворота, здание ЦУМа, вокзал, памятник Тысячелетию и другие.

 
Теги: Брест
 
 
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