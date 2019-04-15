Вандалы сломали два креста у копии Свято-Воскресенского собора на солнечных часах на набережной

Источник материала: Tut.by

Свято-Воскресенский собор на солнечных часах на набережной в Бресте остался без двух крестов. Три других пока на месте. Вандалов не испугало даже видеонаблюдение, установленное на фонаре рядом с солнечными часами, пишет «Брестская газета».





15 апреля рабочие приехали на место и восстановили миниатюру, сообщает портал BrestCITY.





Арт-объект открыли меньше месяца назад — 22 марта. Его подарили брестчанам коммунальщики к 1000-летию города. На циферблате солнечных часов, кроме Свято-Воскресенского собора, находятся такие знаковые объекты города, как Холмские ворота, здание ЦУМа, вокзал, памятник Тысячелетию и другие.