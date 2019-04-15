Пожар в Соборе, истерия вокруг «Игры», «заценский Мавроди» и похвалы студентов - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С восьми часов вечера понедельника весь мир, замерев, смотрел, как горит собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже — один из символов французской столицы и одно из самых посещаемых туристами зданий в мире. Обрушился шпиль и крыша, однако пожарные заявили, что конструкции здания, скорее всего удастся спасти. Люди в Париже выходили на улицы и на коленях молились, наблюдая за пожаром. К 6 утра пожар ликвидировали. Представители собора заявили, что реликвии удалось спасти . В будущем собор, пообещал Эмманюэль Макрон, будет восстановлен . Для сбора средств на это он запустил международную фандрайзинговую кампанию. Давайте мы покажем вам, что там вчера происходило , напомним, как выглядел этот памятник архитектуры до пожара , — а потом быстро вспомним, чем еще жили страна и мир вчера.









Все новости понедельника, 15 апреля

Кстати, скоро в Минске (и по стране в целом) начнут отключать горячую воду (хорошо, что не сейчас, а то погода как-то не очень ). Вот здесь можно посмотреть , когда мытье в тазиках придет в ваш дом — или вы попали в список счастливчиков , которым перестанут отключать воду летом? Зави-и-и-и-идуем!

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