Пожар в Соборе, истерия вокруг «Игры», «заценский Мавроди» и похвалы студентов - все за вчера

С восьми часов вечера понедельника весь мир, замерев, смотрел, как горит собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже — один из символов французской столицы и одно из самых посещаемых туристами зданий в мире. Обрушился шпиль и крыша, однако пожарные заявили, что конструкции здания, скорее всего удастся спасти. Люди в Париже выходили на улицы и на коленях молились, наблюдая за пожаром. К 6 утра пожар ликвидировали. Представители собора заявили, что реликвии удалось спасти. В будущем собор, пообещал Эмманюэль Макрон, будет восстановлен. Для сбора средств на это он запустил международную фандрайзинговую кампанию. Давайте мы покажем вам, что там вчера происходило, напомним, как выглядел этот памятник архитектуры до пожара, — а потом быстро вспомним, чем еще жили страна и мир вчера.
В НОК — новый первый вице-президент. Его обязанности будет пока исполнять Виктор Лукашенко. А вы разве не знаете, как он любит спорт?.. Ну и заодно напомним, что с предыдущим первым вице-президентом приключилось. А Александр Лукашенко, кстати, вчера немного отчитал НОК и поставил медальную задачу на II Европейские игры — Минске">не меньше, чем в Баку.
А вы знаете, кстати, что наш президент — сам фанат одной из белорусских спортсменок? Кого? Ну конечно, нашей Даши. Ее муж Уле-Эйнар Бьорндален рассказал ведущей YouTube-канала COMMANDOS Марии Командной, может ли сама Домрачева стать президентом Беларуси (а еще о своей жизни в Минске, доме в Лапоровичах и местной кухне). Интересно!
Помните, на днях Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс из-за «серых схем Беларуси»? Там заявили, что выявили 37 белорусских компаний-посредников для поставки «санкционки». Особое возмущение российской стороны вызвало ООО «Танкверт» из этого списка: «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта». Так ли это, мы спросили директора того самого «Танкверта». Он, кстати, недавно еще одну фирму с названием, которое тоже созвучно современности, зарегистрировал. Ну и рассказал нам, что думает о претензиях Россельхознадзора, конечно.
Вчера суд вынес приговор по делу «заценского Мавроди» — Михаила Третинникова, который обвинялся в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе. Потерпевшие теперь могут рассчитывать на частичное возмещение ущерба от продажи арестованных объектов недвижимости и земельных участков в Лапоровичах, Зацени и Селютах. А ведь пока TUT.BY не начал писать об этой истории, не было ни уголовного дела, ни надежды у людей, пострадавших от мошенника. «Мы надеемся, что этим история „заценского Мавроди“ не закончилась, следственные органы, КГБ найдут еще и тех, кто позволял безнаказанно проворачивать махинации с недвижимостью и земельными участками», — говорят потерпевшие.
Помните иранца Мерхдада Джамшидияна, который приехал 25 лет назад, здесь у него жена и трое детей — и который продолжает бороться за жизнь в Беларуси, потому что на родине его ждет смертная казнь? Более тысячи белорусов обратились к нашим властям с просьбой позволить Мерхдаду остаться в нашей стране — и вчера в суде Московского района 15 апреля рассматривалась жалоба Мерхдада на решение о его депортации. Семья Мерхдада в отчаянии.
В Борисове вчера суд допросил маму-воспитателя, которую обвиняют в истязании детей. «У девочек были дорогие телефоны, — говорит Зоя Каторгина. — Они могли бы заснять угрозы и обвинения, если бы они были… Врать легче, чем говорить правду». Некоторые воспитанницы уже тоже отказываются от своих слов: «Наврала, что она била меня в живот. Этого не было… Все говорили — и я говорила».
А у нас — новый выпуск проекта «Если к вам пришли». Помните, мы весь год будем в картинках разъяснять вам важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый? В прошлом выпуске мы поговорили о том, что делать, если к вам пришли с обыском. Но на этом внимание правоохранителей не заканчивается. Чаще всего с этого все только начинается. Давайте разбираться, может ли милиция следить за человеком, как следователь должен вызывать на допрос, почему свидетель иногда становится подозреваемым, какие права у обвиняемого, когда и на сколько могут задержать и как решают, отправить человека в СИЗО или оставить на свободе.
Знакомьтесь — Галя Гайшманова из Мстиславля. Девушке 22 года, и уже почти год она отрабатывает распределение учителем русского языка в белорусскоязычной деревенской школе под Белыничами (где учатся всего 34 ребенка). А еще у Гали есть четырехлетняя дочь Юля, которая сейчас вынуждена жить с бабушкой. Мы поговорили с Галей о деревенских детях, зарплате и маминой тоске по дочери. Галя снимает жилье с коллегой — и все равно их заставляют выписывать две — и никак иначе! — «Настаўнiцкiх газеты». Ну, девочки говорят, «хоть макулатура есть». Очень классное видео, не пропустите.
А вот еще текст об отличных ребятах. Помните, студентам БГУ запретили критиковать университет — и они начали его хвалить. «Просто хочу сказать спасибо за платные отработки. Это лучшее вложение средств в моей жизни. И лучший стимул наладить режим сна». Ай, как тонко и с каким сарказмом!.. Браво, студенты.
«Заводится с полбрыка, едет очень бодро, благодаря понижайке быстро и медленно. Тяговитый, прет как положено. Стоит устойчиво, не „куляет“, легко умещается в автомобильный прицеп». Как думаете, о чем это? Это один из белорусских Кулибиных нахваливает свой трактор-самоделку. Вы видели, как их многои какие они странные?
Вы уже думали о том, что в следующем году в США выборы президента? Официально начало президентской гонки в США еще не объявлено, но не стоит питать иллюзий: на самом деле она уже идет полным ходом. И хотя до Дня Д еще очень далеко, мы уже сегодня, кажется, можем сказать вам, кто будет главным соперником Трампа.
Ой, еще же вчера вышел первый эпизод 8-го сезона «Игры Престолов»! «Ну и что?» — скажете вы. А то, что раньше сезоны «Игры Престолов» выходили с периодичностью в год, но сейчас пришлось ждать аж два: премьера седьмого сезона была в 2017 г. Видимо, фанаты настолько разогрелись перед премьерой, что прямо-таки засорили соцсети постами о сериале. Вам тоже надоела истерия по фэнтези-сериалу?! Многие начали пошучивать на эту тему — а мы сделали подборку самого смешного.