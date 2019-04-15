|
В Витебске на следующей неделе включат фонтаны. Среди них будет и один новый
16.04.2019 08:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В областном центре через неделю откроется сезон фонтанов,
В городе включат 16 фонтанов, находящихся на обслуживании «Витебскводоканала». Среди них — «Одуванчики» на площади Победы, водные объекты в парке Победителей, на улицах Толстого, Маяковского, Пушкина, Ленина.
После реконструкции заработает и
Фонтаны возле «Трех штыков» на площади Победы заработают к 1 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе включат 16 фонтанов, находящихся на обслуживании «Витебскводоканала». Среди них - «Одуванчики» на площади Победы, водные объекты в парке Победителей, на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)