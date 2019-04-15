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В Витебске на следующей неделе включат фонтаны. Среди них будет и один новый

16.04.2019 08:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В областном центре через неделю откроется сезон фонтанов, сообщают «Витебские вести».


Фото: Игорь Матвеев

В городе включат 16 фонтанов, находящихся на обслуживании «Витебскводоканала». Среди них — «Одуванчики» на площади Победы, водные объекты в парке Победителей, на улицах Толстого, Маяковского, Пушкина, Ленина.

После реконструкции заработает и сооружение в парке имени Фрунзе. Впервые забьет фонтан возле здания новой поликлиники в микрорайоне Юг-7а.

Фонтаны возле «Трех штыков» на площади Победы заработают к 1 мая.

 
 
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В городе включат 16 фонтанов, находящихся на обслуживании «Витебскводоканала». Среди них - «Одуванчики» на площади Победы, водные объекты в парке Победителей, на...
 
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