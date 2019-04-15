В Орше кто-то воткнул палки в глаза двум собакам. Живодеров ищет милиция

Источник материала: Tut.by

В Орше неизвестные живодеры издевались над двумя бездомными собаками — им воткнули в глаза инородные предметы, похожи на палки. Один из горожан обратился с заявлением в милицию — с просьбой привлечь к ответственности тех, кто нанес животным травмы, сообщает УВД.



Фото: vk.com/zoozabota_orsha

Бездомные животные обитали во дворе многоэтажки на проспекте Текстильщиков. Местные жители их подкармливали, собаки не были агрессивными и никому не доставляли проблем.

Недавно обеих собак изуродовали — у каждой в глазу появился инородный предмет: что-то похожее на палки. Волонтеры пытаются их поймать, чтобы доставить в ветклинику, но животные боятся и никому не даются в руки, пишут зоозащитники.

— Начата проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также характер травм, полученных животными, проводится опрос жителей и поиск возможных очевидцев инцидента, — отмечают в милиции.

Если вам что-либо известно в связи с этим инцидентом, звоните по телефонам: 8 0216 51- -83−77, 102.