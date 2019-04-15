В Гомеле в микрорайоне Энергетиков готовилась массовая драка, ОМОН задержал 14 человек

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в микрорайоне Энергетиков планировалась массовая драка. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в процесс не вмешалась милиция.

По информации progomel.by, 13 апреля планировалась массовая драка между участниками противоборствующих околофутбольных фанатских группировок. Местом встречи был выбран микрорайон «Энергетиков» (агрогородок Урицкое).

Но там лихих парней уже встречал ОМОН. В итоге в отделение милиции для разбирательсва были доставлены 14 человек.

— Поступила информация о группе, которая двигалась в сторону Урицкого и намеревалась избивать несовершеннолетних. В связи с этим оперативно выехали и произвели задержание, — рассказали в милиции.

Впрочем, как сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на Следственный комитет, трое парней все-таки успели нанести удары двум несовершеннолетним. В отношении двоих из них них возбуждено уголовное дело, личность третьего хулигана устанавливается.