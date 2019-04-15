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В Гомеле в микрорайоне Энергетиков готовилась массовая драка, ОМОН задержал 14 человек
16.04.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в микрорайоне Энергетиков планировалась массовая драка. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в процесс не вмешалась милиция.
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Но там лихих парней уже встречал ОМОН. В итоге в отделение милиции для разбирательсва были доставлены 14 человек.
— Поступила информация о группе, которая двигалась в сторону Урицкого и намеревалась избивать несовершеннолетних. В связи с этим оперативно выехали и произвели задержание, — рассказали в милиции.
Впрочем, как
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В Гомеле в микрорайоне Энергетиков планировалась массовая драка. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в процесс не вмешалась милиция.
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