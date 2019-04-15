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Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень

16.04.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень 2019 года, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на форуме «Атомэкспо» в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы к физпуску идем, готовимся, но еще надо пройти ряд этапов. Мы находимся на этапе индивидуального опробования оборудования, следующий этап — гидроиспытания, циркпромывка, холодная и горячая обкатка. После этого ревизия оборудования. Если на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров, осенью мы должны пойти на физический пуск, — рассказал Михаил Михадюк. — Прилагаем все усилия, чтобы в этом году блок включить в работу».

Что касается завоза на площадку Белорусской АЭС ядерного топлива, то замминистра подчеркнул, что это не самоцель. «Если завезем топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочего. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», — пояснил он. По плану завоз ядерного топлива должен произойти за месяц до физического пуска.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

https://atom.belta.by

 
 
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Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень 2019 года, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил...
 
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