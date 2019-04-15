Источник материала: Кировец

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень 2019 года, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на форуме «Атомэкспо» в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы к физпуску идем, готовимся, но еще надо пройти ряд этапов. Мы находимся на этапе индивидуального опробования оборудования, следующий этап — гидроиспытания, циркпромывка, холодная и горячая обкатка. После этого ревизия оборудования. Если на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров, осенью мы должны пойти на физический пуск, — рассказал Михаил Михадюк. — Прилагаем все усилия, чтобы в этом году блок включить в работу».

Что касается завоза на площадку Белорусской АЭС ядерного топлива, то замминистра подчеркнул, что это не самоцель. «Если завезем топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочего. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», — пояснил он. По плану завоз ядерного топлива должен произойти за месяц до физического пуска.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).