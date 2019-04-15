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Сельхозпредприятие «Шайтерово» Верхнедвинского района – меценат культуры

16.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Сельхозпредприятие «Шайтерово» Верхнедвинского района – меценат культуры

В Минске чествовали меценатов культуры Беларуси. В числе награждённых – единственное в республике сельхозпредприятие – ОАО «Шайтерово».
Заслуженную награду коллектив во главе с руководителем М. П. Гумненковым получил за оказание безвозмездной финансовой помощи в ремонте Шайтеровского сельского Дома культуры. За счёт средств хозяйства капитально отремонтирована крыша, приобретена акустическая аппаратура и одежда для сцены.
Почетный диплом «Меценат культуры Беларуси-2018» министр культуры Юрий Бондарь вручил специалисту по идеологической работе, председателю первичной профсоюзной организации ОАО «Шайтерово» Елене Станкевич.
– Для нас большая честь быть отмеченными высокой наградой, – говорит Елена Александровна. – Руководитель сельхозпредприятия Михаил Петрович Гумненков занимает активную социальную позицию, воспринимает меценатство, как неотъемлемую часть деятельности, выбирает стратегией развитие и укрепление инфраструктуры агрогородка, где расположен центр хозяйства.
При финансовой поддержке сельхозпредприятия в агрогородке функционируют оздоровительно-спортивный комплекс, новая столовая, детский сад, школа, амбулатория.
На торжественной церемонии чествования меценатов, которые оказали спонсорскую помощь организациям культуры Беларуси в 2018 году, присутствовали представители банков, предприятий и организаций Беларуси, посольства зарубежных стран — всего около 60 человек. Они были номинированы за существенный вклад в укрепление материальной базы учреждений культуры, реставрацию памятников архитектуры, а также значительный вклад в развитие конкурсов, фестивалей и международное культурное сотрудничество. Сумма спонсорских пожертвований составила 6,8 миллиона рублей.
Ксения ТОМАШЕВИЧ.

 
Теги: Минск
 
 
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