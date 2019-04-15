|
В Верхнедвинске проводится акция «За безопасность вместе!»
16.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В рамках республиканской акции «За безопасность вместе!» работниками МЧС в районе проводится широкомасштабная профилактическая работа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В рамках республиканской акции «За безопасность вместе!» работниками МЧС в районе проводится широкомасштабная профилактическая работа. В жилом секторе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)