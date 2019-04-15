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В Верхнедвинске проводится акция «За безопасность вместе!»

16.04.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Верхнедвинске проводится акция «За безопасность вместе!»

В рамках республиканской акции «За безопасность вместе!» работниками МЧС в районе проводится широкомасштабная профилактическая работа.
В жилом секторе спасатели инструктируют людей о мерах пожарной безопасности при сжигании сухой растительности во время уборки приусадебных территорий. Также разъясняют правила эксплуатации отопительных приборов, электросетей и электроприборов.
С момента старта акции представителями МЧС обследовано более 200 домовладений и квартир граждан, проживающих на территории района. В это число вошли одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды, лица, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие асоциальный образ жизни, пожилые люди, проживающие с такими лицами, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении.
Всего о мерах пожарной безопасности проинструктировано более 300 человек. По результатам обследования домовладений на заседаниях общественных пунктов охраны правопорядка рассмотрено 9 граждан.
Также в рамках акции было проведено 5 рейдов по проверке чердаков, подвалов, мест общего пользования (лестничных клеток, общих тамбуров и др.) в многоквартирных жилых домах.
Организовано 9 комиссионных рейдов с участием заинтересованных служб по предупреждению возгораний в экологических системах и территориях, прилегающих к объектам сельского хозяйства, по выявлению пустующих строений.
В ходе рейдов выявлен факт выжигания сухой растительности гражданином на территории населенного пункта, в отношении нарушителя инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды начат административный процесс с возмещением причиненного природе ущерба.
По результатам выявленных фактов неудовлетворительного содержания территорий трансформаторных подстанций и прилегающих территорий к объектам сельского хозяйства землеустроительной службой района направлены рекомендательные письма в районные электрические сети и 14 – субъектам сельского хозяйства. Районным отделом по ЧС внесены 2 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Проводятся профилактические беседы в трудовых коллективах и на сельских сходах.

 
 
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