Отец Владислава Казакевича просит СК возбудить уголовное дело за нарушение Конституции

Источник материала: Tut.by

Отец осужденного Владислава Казакевича Валентин Казакевич вместе с адвокатом Владимиром Сташкевичем обратились в центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь. Они просят возбудить уголовное дело в отношении людей, которые не допустили их на судебные процессы по дисциплинарным взысканиям Владислава Казакевича. Подробности сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Владислав Казакевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, Владислав Казакевич 8 октября 2016 года с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимально возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы .

Он отбывал срок в ИК № 17 в Шклове, когда 12 октября 2017 года во время вывода на прогулку Казакевич достал из рукава нож и напал на двух контролеров . Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек.

Госэкспертиза установила, что на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими. С этим не согласны ни родители, ни защита обвиняемого, которые считают, что молодой человек болен и нуждается в лечении. Независимые эксперты считают, что у Владислава шизофрения .

Суд признал Казакевича виновным и приговорил к 22 годам лишения свободы с учетом поглощения первого срока. По решению суда, 5 первых лет Казакевич проведет в тюрьме, оставшиеся 17 — в колонии усиленного режима.

В могилевской тюрьме № 4, как утверждают родители парня, Казакевич регулярно сталкивался с придирками — и получал дисциплинарные взыскания.

Осенью 2018 года Владислава Казакевича из Могилева этапировали в тюрьму № 8 г. Жодино. Там он подал жалобу в местный суд на взыскания за якобы совершенные нарушения распорядка дня в последние дни нахождения в могилевской тюрьме № 4. Его представителями выступили адвокат Владимир Сташкевич и его отец Валентин Казакевич.

В ходе заседания адвокат заявил о необходимости допроса свидетелей, которые содержались в одной камере с Владиславом. Но возникла проблема — часть из них на тот момент отбывала наказание в могилевской тюрьме № 4, один вышел на свободу, ещё один был переведен в горецкую колонию № 9. Определением суда г. Жодино было поручено опросить свидетелей в обозначенных исправительных учреждениях в присутствии адвоката Владимира Сташкевича и отца Владислава — Валентина Казакевича. Процессуальные действия назначили на 13 декабря.

В указанное судом в повестке время адвокат Владимир Сташкевич и Валентин Казакевич прибыли в здание могилевской тюрьмы № 4, где встретили судью Евгения Манышева и секретаря судебного заседания, а также сотрудника исправительного учреждения Г. Вольского. Однако на судебное заседание в тюрьму представителей Владислава Казакевича не пустили и провели без них. Судья Манышев хоть и видел, что сотрудники тюрьмы не исполняют определение суда по допуску Сташкевича и Казакевича, но никаких мер не предпринял, сообщают правозащитники.

То же самое случилось и в колонии № 9 в Горках. Несмотря на то, что отец и адвокат Владислава должны были присутствовать при опросе свидетеля по его делу, сотрудники колонии их не пропустили. Позже начальник исправительного учреждения Петракович пояснил Сташкевичу и Казакевичу, что они не были допущены на судебное заседание «так как от осужденного свидетеля не поступило заявления на свидание». Хотя очевидно, что свиданием это не является.

Представители Владислава Казакевича считают, что сотрудники тюрьмы и колонии недопуском на судебные заседания нарушили 115 статью Конституции:

«Определение жодинского суда является судебным постановлением. В соответствии со ст. 115 Конституции Республики Беларусь судебные постановления являются обязательными для всех граждан и должностных лиц. Значит любой гражданин и должностное лицо обязаны подчиняться судебным постановлениям, обязаны их выполнять. Исключений нет, все граждане и все должностные лица, в том числе начальники исправительных учреждений и судьи», — считает Валентин Казакевич.

Он вместе с адвокатом просили Управление Следственного комитета Могилевской области возбудить уголовное дело в отношении виновных лиц, однако местные следователи отказали им.

Теперь Валентин Казакевич при помощи адвоката направил жалобу в центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь.