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Мясникович: белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою

16.04.2019 10:32 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Франции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что в Беларуси искренне сожалеют о случившемся - пожаре в соборе Парижской Богоматери, одной из главных достопримечательностей Франции, символе Парижа. "Белорусы, как и другие неравнодушные в других странах мира, восприняли эту беду как свою", - отметил Михаил Мясникович.

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Теги: Минск
 
 
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16 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Национального собрания...
 
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