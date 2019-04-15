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Мясникович: белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою
16.04.2019 10:32 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
16 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Франции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Спикер подчеркнул, что в Беларуси искренне сожалеют о случившемся -
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16 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Национального собрания...
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