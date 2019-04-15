Мясникович: белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою

Источник материала: БелТА

16 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусы восприняли беду с Нотр-Дам-де-Пари как свою. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Франции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что в Беларуси искренне сожалеют о случившемся - пожаре в соборе Парижской Богоматери , одной из главных достопримечательностей Франции, символе Парижа. "Белорусы, как и другие неравнодушные в других странах мира, восприняли эту беду как свою", - отметил Михаил Мясникович.

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