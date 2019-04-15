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Когда в Витебске отключат отопление в квартирах
16.04.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отопление в Витебске начали отключать 15 апреля. Первыми на летний режим работы переходят предприятия, административные здания, магазины, сообщил главный инженер Витебских тепловых сетей Василий Нестеров.
Отключение отопления в жилых домах было намечено на 18 апреля. Но из-за резкого похолодания это решение отменили. Подачу тепла в квартиры отключат, если три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет +8°С.
— Поскольку ночи все еще холодные, вопрос об отключении отопления в жилом фонде в ближайшие дни не рассматривается, — уточнил Василий Нестеров.
В самую последнюю очередь отопление отключат в школах, детских садах, больницах и поликлиниках.
После отключения отопления специалисты займутся диагностикой сетей и перекладкой трубопроводов.
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Отключение отопления в жилых домах было намечено на 18 апреля.
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