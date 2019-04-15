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Когда в Витебске отключат отопление в квартирах

16.04.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отопление в Витебске начали отключать 15 апреля. Первыми на летний режим работы переходят предприятия, административные здания, магазины, сообщил главный инженер Витебских тепловых сетей Василий Нестеров.

Отключение отопления в жилых домах было намечено на 18 апреля. Но из-за резкого похолодания это решение отменили. Подачу тепла в квартиры отключат, если три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет +8°С.

— Поскольку ночи все еще холодные, вопрос об отключении отопления в жилом фонде в ближайшие дни не рассматривается, — уточнил Василий Нестеров.

В самую последнюю очередь отопление отключат в школах, детских садах, больницах и поликлиниках.

После отключения отопления специалисты займутся диагностикой сетей и перекладкой трубопроводов.

В Витебске в мае начнут отключать горячую воду. Ищите свой дом в списке

 
Теги: Витебск
 
 
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Отключение отопления в жилых домах было намечено на 18 апреля.
 
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