Когда в Витебске отключат отопление в квартирах

Источник материала: Tut.by

Отопление в Витебске начали отключать 15 апреля. Первыми на летний режим работы переходят предприятия, административные здания, магазины, сообщил главный инженер Витебских тепловых сетей Василий Нестеров.

Отключение отопления в жилых домах было намечено на 18 апреля. Но из-за резкого похолодания это решение отменили. Подачу тепла в квартиры отключат, если три дня подряд среднесуточная температура воздуха будет +8°С.

— Поскольку ночи все еще холодные, вопрос об отключении отопления в жилом фонде в ближайшие дни не рассматривается, — уточнил Василий Нестеров.

В самую последнюю очередь отопление отключат в школах, детских садах, больницах и поликлиниках.

После отключения отопления специалисты займутся диагностикой сетей и перекладкой трубопроводов.