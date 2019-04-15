Минская региональная таможня готовится к принятию участников II Европейских игр

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Минская региональная таможня активно готовится к проведению Игр. Значительное количество спортивных делегаций и болельщиков прибудут в страну через главные воздушные ворота страны - Национальный аэропорт Минск.

В настоящее время в таможне, в частности, на таможенном посту «Национальный аэропорт Минск», проводится работа по модернизации объектов таможенной инфраструктуры, обновлению технических средств таможенного контроля.

Важной составляющей подготовки к спортивному событию является работа, направленная на улучшение знаний иностранных языков. Показательно, что 75 % сотрудников таможенного поста «Национальный аэропорт Минск» свободно владеют иностранными языками, среди которых английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, польский и др. Дополнительно с целью совершенствования практических навыков для сотрудников таможенных органов была организована учебная программа «Речевая практика иностранных языков при осуществлении таможенных операций и контроля».

В период проведения II Европейских Игр 2019 года таможенные органы будут работать в усиленном режиме.

Во время Игр участники, официальные лица и болельщики будут следовать через таможенную границу в упрощенном порядке.

Минская региональная таможня,

инспектор отдела идеологической работы Татьяна Линник