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«Большой разговор»: обратная связь

16.04.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«Большой разговор»: обратная связь

Как сообщалось в районной газете, в числе обращений, поступивших во время подготовки и проведения «Большого разговора с Президентом», который состоялся 1 марта 2019 года, на имя Главы государства, было два обращения граждан из Кировского района, проживающих на территории Боровицкого сельисполкома: жительница аг.Боровица Лисянская Ю.А. (многодетная семья) просила оказать содействие в получении льготного кредита на приобретение жилого помещения; гражданку Клочкову Е.Б. из д.Збышин интересовал вопрос о выделении земли общего пользования для посадки садов (рощ, дубрав), растений, занесенных в Красную книгу, для проведения общих праздников; о проведении санитарной вырубки деревьев вокруг населенного пункта.
На страницах «Кіраўца» была дана оперативная информация райисполкома о ходе разрешания данных обращений.
Что касается первого обращения, со стороны АСБ «Беларусбанк» проработаны варианты по открытию линии для семьи Лисянской Ю.А. и оказано необходимое содействие в удовлетворении ее обращения.
Для разрешения обращения гражданки Клочковой Е.Б. в марте 2019 года было комиссионно произведено обследование земельного участка, испрашиваемого Клочковой Е.Б. для высадки плодовых и зеленых насаждений, расположенного севернее д.Збышин Кировского района.
Установлено, что испрашиваемый земельный участок расположен за чертой населенного пункта на землях запаса Кировского района.
В соответствии с действующим законодательством данный земельный участок гражданам может быть предоставлен только для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок предоставления земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства предусмотрен статьей 40 Кодекса Республики Беларусь о земле.
В соответствии с частью 5 статьи 46 Кодекса Республики Беларусь о земле не требуется изъятие земельных участков из земель общего пользования населенных пунктов и предоставление этих участков для проведения работ по благоустройству, воссозданию элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм на землях общего пользования населенных пунктов, осуществляемых без изменения вида и (или) категории земель.
Вышеперечисленные требования законодательства доведены до заявителя, с которыми она ознакомлена под роспись.
Клочковой Е.Б. предложен свободный земельный участок в границах населенного пункта Збышин примерной площадью 1 гектар, который может быть предоставлен ей для ведения личного подсобного хозяйства после регистрации по месту жительства в данном населенном пункте или в иных населенных пунктах, расположенных на территории Боровицкого сельсовета либо рассмотрен вопрос о проведении работ по благоустройству согласно части 5 статьи 46 Кодекса Республики Беларусь о земле.
Для реализации предложений Клочковой Е.Б. предложено принять участие в посадке деревьев в д.Збышин в сквере возле братской могилы жертв Великой Отечественной войны, а также произвести посадку деревьев на пустыре при въезде в д.Збышин.
По информации райисполкома.

 
 
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Как сообщалось в районной газете, в числе обращений, поступивших во время подготовки и проведения «Большого разговора с Президентом», который состоялся 1...
 
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