Тадеуш Кондрусевич: к Пасхе необходимо прежде всего подготовиться духовно

Источник материала: БелТА

Тадеуш Кондрусевич. Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такие пасхальные традиции, как освящение яиц, не должны заменять духовную подготовку и очищение через исповедь, заявил на пресс-конференции Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие считают, что освятил пасхальную еду - отпраздновал. Это хорошая традиция. Но нужно подготовиться духовно, очиститься", - сказал Тадеуш Кондрусевич.

/Будет дополнено/.-0-