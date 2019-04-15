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Тадеуш Кондрусевич: к Пасхе необходимо прежде всего подготовиться духовно
16.04.2019 11:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Тадеуш Кондрусевич. Фото из архива
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такие пасхальные традиции, как освящение яиц, не должны заменять духовную подготовку и очищение через исповедь, заявил на пресс-конференции Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Многие считают, что освятил пасхальную еду - отпраздновал. Это хорошая традиция. Но нужно подготовиться духовно, очиститься", - сказал Тадеуш Кондрусевич.
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такие пасхальные традиции, как освящение яиц, не должны заменять духовную подготовку и очищение через исповедь, заявил на...
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