|
Мост через Свислочь на проспекте Машерова хотят отремонтировать к концу недели
16.04.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ремонт моста через Свислочь на проспекте Машерова планируют завершить до конца недели. Об этом
— Сейчас строители делают на проезжей части деформационные швы, по технологии нужные на таких сооружениях, чтобы покрытие выдерживало разницу температур в любую погоду. Также завершается мощение плиткой пешеходной зоны, там будут установлены скамейки. Открыть движение по всей проезжей части моста планируется к концу апреля, — рассказал главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж.
Капитальный ремонт сооружения начался в июле прошлого года. Работы шли поэтапно. Первая треть моста была отремонтирована к концу октября. К декабрю завершилось обновление серединной части сооружения. А еще примерно через месяц — последней трети проезжей части. Затем был небольшой перерыв, поскольку финишные процессы — укладку верхнего слоя асфальта и окончание работ по благоустройству — надо было выполнять при положительной температуре.
Во время капитального ремонта поднимали балки каждого пролетного строения, обновляли верхние части опор, межбалочные пролеты усиливали арматурными каркасами и заново бетонировали. Были сделаны новые лестницы-спуски с моста, ограждение, освещение. Работы выполнялись без закрытия движения, а лишь с его ограничением, схема объездов менялась по мере выполнения каждого этапа.
Обновленный мост поменяет свой облик, поскольку на нем появится более широкая, чем прежде, пешеходная зона с местами для отдыха. Этот участок сооружения изначально устраивался для будущей линии скоростного трамвая, но пока он будет отдан в распоряжение пешеходов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открыть движение по всей проезжей части моста планируется к концу апреля, говорят в «Гордорстрое»
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)