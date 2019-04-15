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Мост через Свислочь на проспекте Машерова хотят отремонтировать к концу недели

16.04.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ремонт моста через Свислочь на проспекте Машерова планируют завершить до конца недели. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

— Сейчас строители делают на проезжей части деформационные швы, по технологии нужные на таких сооружениях, чтобы покрытие выдерживало разницу температур в любую погоду. Также завершается мощение плиткой пешеходной зоны, там будут установлены скамейки. Открыть движение по всей проезжей части моста планируется к концу апреля, — рассказал главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж.

Капитальный ремонт сооружения начался в июле прошлого года. Работы шли поэтапно. Первая треть моста была отремонтирована к концу октября. К декабрю завершилось обновление серединной части сооружения. А еще примерно через месяц — последней трети проезжей части. Затем был небольшой перерыв, поскольку финишные процессы — укладку верхнего слоя асфальта и окончание работ по благоустройству — надо было выполнять при положительной температуре.


Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Во время капитального ремонта поднимали балки каждого пролетного строения, обновляли верхние части опор, межбалочные пролеты усиливали арматурными каркасами и заново бетонировали. Были сделаны новые лестницы-спуски с моста, ограждение, освещение. Работы выполнялись без закрытия движения, а лишь с его ограничением, схема объездов менялась по мере выполнения каждого этапа.

Обновленный мост поменяет свой облик, поскольку на нем появится более широкая, чем прежде, пешеходная зона с местами для отдыха. Этот участок сооружения изначально устраивался для будущей линии скоростного трамвая, но пока он будет отдан в распоряжение пешеходов.

 
Теги: Минск
 
 
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Открыть движение по всей проезжей части моста планируется к концу апреля, говорят в «Гордорстрое»
 
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