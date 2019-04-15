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Овсяник Клим из аг. Бережное: «Об этой профессии мечтал с детства…»

16.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Овсяник Клим из аг. Бережное: «Об этой профессии мечтал с детства…»
Овсяник Клим из Бережного учится на четвертом курсе университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на  факультете предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
На выбор профессии повлиял случай, который произошел еще в детстве на глазах у Клима, когда он гостил у бабушки. По соседству произошел пожар. Горел сарай. Вот тогда впервые Клим увидел, как работает подразделение, до мелочей смог рассмотреть действия каждого пожарного-спасателя. Это произвело на него неизгладимое впечатление. В то время, когда все вокруг суетились, паниковали, огнеборцы профессионально выполняли свои обязанности. Клима потрясло их бесстрашие и героизм, поэтому для себя решил также помогать людям в чрезвычайных ситуациях. После были экскурсии в РОЧС, знакомство с работой пожарно-спасательной техники.
Клим отмечает, что большую роль в его подготовке к поступлению сыграли работники Столинского РОЧС, в первую очередь – заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Сергей Вечорко, который консультировал абитуриента и курировал его самоподготовку.
Парень признается, что на старте – первые пару месяцев – было тяжело привыкнуть к новому режиму и условиям обучения в университете. Он уверен, что многое зависит от физической подготовки курсантов. Поступая в учреждение, важно любить спорт и уделять внимание занятиям физической культурой.
За четыре года обучения Клим ни разу не усомнился в своем выборе. За это время стал более самостоятельным, уверенным в себе. Из плюсов обучения в университете еще и то, что они обеспечиваются жильем (девушки живут в общежитиях, юноши – в казармах), что очень важно для иногородних. Все курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Также на факультете 100-процентное распределение, учитывается желание молодого специалиста работать ближе к дому.
Парень на практике уже понял, что действия пожарного-спасателя приносят реальную помощь людям. Очень тяжело бороться с длительными пожарами. Клим вспоминает, как горел двухэтажный дом с гаражом в подвальном помещении. Невозможно было добраться до источника возгорания, поэтому тушили с 21.30 до 08.30 часов.
Испытываешь ли страх в экстренной ситуации? Парень отмечает: чтобы стать настоящим спасателем, недостаточно одного желания. Не зря говорят: «Быть спасателем – это призвание». Нелегкая работа спасателя-пожарного требует личного мужества, отваги, готовности к самопожертвованию, огромной внутренней дисциплины, умения грамотно действовать в самой сложной обстановке. Все огнеборцы физически подготовлены к любым нагрузкам. С первых дней обучения курсанты осознают, что обязаны спасти человека из любой беды, при любых условиях, рискуя своей жизнью. Именно такие качества и навыки присущи курсантам университета гражданской защиты.

Людмила
КАСПЕРОВИЧ
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Теги: знакомства
 
 
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