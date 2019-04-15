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Порывистый ветер и до +16°С прогнозируют в Беларуси 17 апреля

16.04.2019 11:56 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Порывистый ветер и до +16°С прогнозируют в Беларуси 17 апреля
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, небольшие осадки по югу страны и до 16 градусов тепла прогнозируют в Беларуси 17 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь в ночные часы местами по югу Брестской и Гомельской областей пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, днем с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 11-16 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, небольшие осадки по югу страны и до 16 градусов тепла прогнозируют в Беларуси 17 апреля, сообщили БЕЛТА в...
 
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