﻿ Пьяный гродненец позвонил в милицию и потребовал самолет и 2 млн долларов. 21.by
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Пьяный гродненец позвонил в милицию и потребовал самолет и 2 млн долларов

16.04.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 15 апреля, в милицию позвонил пьяный 41-летний гродненец и потребовал предоставить ему самолет и передать 2 млн долларов, иначе он взорвет себя, сообщает милиция региона.

Как только было установлено местонахождение человека, туда были направлены сотрудники милиции.

Оказалось, звонивший мужчина находится в квартире жилого дома на Фолюше. Никаких взрывных устройств в квартире обнаружено не было.

Сейчас действиям мужчины дается правовая оценка.

 
 
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В понедельник, 15 апреля, в милицию позвонил пьяный 41-летний гродненец и потребовал предоставить ему самолет и передать 2 миллиона долларов, иначе он взорвет себя.
 
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