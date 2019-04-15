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Пьяный гродненец позвонил в милицию и потребовал самолет и 2 млн долларов
16.04.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 15 апреля, в милицию позвонил пьяный 41-летний гродненец и потребовал предоставить ему самолет и передать 2 млн долларов, иначе он взорвет себя,
Как только было установлено местонахождение человека, туда были направлены сотрудники милиции.
Оказалось, звонивший мужчина находится в квартире жилого дома на Фолюше. Никаких взрывных устройств в квартире обнаружено не было.
Сейчас действиям мужчины дается правовая оценка.
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В понедельник, 15 апреля, в милицию позвонил пьяный 41-летний гродненец и потребовал предоставить ему самолет и передать 2 миллиона долларов, иначе он взорвет себя.
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