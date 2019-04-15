Пьяный гродненец позвонил в милицию и потребовал самолет и 2 млн долларов

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 15 апреля, в милицию позвонил пьяный 41-летний гродненец и потребовал предоставить ему самолет и передать 2 млн долларов, иначе он взорвет себя, сообщает милиция региона.

Как только было установлено местонахождение человека, туда были направлены сотрудники милиции.

Оказалось, звонивший мужчина находится в квартире жилого дома на Фолюше. Никаких взрывных устройств в квартире обнаружено не было.

Сейчас действиям мужчины дается правовая оценка.