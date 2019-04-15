«Победой над знатоками доволен». Житель Сморгони выиграл в «Что? Где? Когда?» почти 1300 долларов

Источник материала: Tut.by

Житель Сморгони Сергей Синицкий выиграл у знатоков из российской программы «Что? Где? Когда?» 80 тысяч российских рублей (около 1250 долларов). Эфир интеллектуальной игры прошел 14 апреля . Это предпоследняя, четвертая по счету, игра весеннего сезона. Против телезрителей играла команда Бориса Белозерова.



Фото: из личного архива

Сергей работает в ДЮСШ профсоюзов в Сморгони. Он далеко не новичок в интеллектуальной игре.

— Мои вопросы игрались не только в «Что? Где? Когда?» в Беларуси и России, но и в Украине и Армении, был замечен вопрос в Азербайджане, но он пока не сыграл.

Очень значимое событие для меня произошло осенью 2018 года в «Что? Где? Когда?» в Беларуси: мой вопрос был признан лучшим в финале осенней серии, и я был удостоен «Малой Хрустальной Совы», чему очень рад, — говорит Сергей.

Выигравший в этот раз вопрос Сергея звучал так: «В 1949 году режиссер Роза Иоффе поставила детский радиоспектакль, в котором все роли исполнил актер Николай Литвинов. Тогда Роза Марковна впервые использовала необычный прием: ускорила ход магнитофонной пленки на всех репликах главного героя. Скажите, как зовут главного героя?»

В обсуждении у знатоков был правильная версия, однако они ответили по-другому — подумали, что это Колобок. А правильным был ответ «Буратино». Счет знатоков и телезрителей на данном вопросе сравнялся и стал 4:4.

Сергей Синицкий говорит, что отправил этот вопрос на игру более года назад.

— Информация об этой истории встретилась случайно, зачастую с вопросами именно так и бывает. Победой над знатоками доволен.

Мужчина рассказывает:

— Сначала ты стесняешься и боишься отправить вопрос на игру, затем с нетерпением ждешь каждой передачи и надеешься на участие в ней, затем с сильным волнением и следишь за каждым словом знатоков во время минуты обсуждения твоего вопроса, а потом — побеждаешь. Могут ли такие переживания вызвать зависимость? Лично у меня — да!

Сергей признается, что интеллектуальную передачу смотрит, «сколько себя помнит». А вот вопросы стал туда отправлять лет пять назад.

— Сначала участвовал редко, но повезло — и мой вопрос был отобран на финал 2014 года в «Что? Где? Когда?» в Беларуси. Начал отсылать вопросов больше, стал, как говорит господин ведущий, — «одним из активных авторов вопросов».

Кстати, 24 марта этого года гомельчанка Анастасия Пригодич выиграла у знатоков из российской программы «Что? Где? Когда?» также 80 тысяч российских рублей. Вопрос Анастасии звучал так: «Что аргентинский писатель Хулио Кортасар называл „глазом насекомого, увеличенным в тысячи раз“ и „растительным мозгом“?» У игроков было много версий, но выбрали и озвучили одну: «Грецкий орех!». И — проиграли. Правильным оказался ответ «цветная капуста».