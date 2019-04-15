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«Победой над знатоками доволен». Житель Сморгони выиграл в «Что? Где? Когда?» почти 1300 долларов
16.04.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Сморгони Сергей Синицкий выиграл у знатоков из российской программы «Что? Где? Когда?» 80 тысяч российских рублей (около 1250 долларов). Эфир интеллектуальной игры
Сергей работает в ДЮСШ профсоюзов в Сморгони. Он далеко не новичок в интеллектуальной игре.
— Мои вопросы игрались не только в «Что? Где? Когда?» в Беларуси и России, но и в Украине и Армении, был замечен вопрос в Азербайджане, но он пока не сыграл.
Выигравший в этот раз вопрос Сергея звучал так: «В 1949 году режиссер Роза Иоффе поставила детский радиоспектакль, в котором все роли исполнил актер Николай Литвинов. Тогда Роза Марковна впервые использовала необычный прием: ускорила ход магнитофонной пленки на всех репликах главного героя. Скажите, как зовут главного героя?»
В обсуждении у знатоков был правильная версия, однако они ответили по-другому — подумали, что это Колобок. А правильным был ответ «Буратино». Счет знатоков и телезрителей на данном вопросе сравнялся и стал 4:4.
Сергей Синицкий говорит, что отправил этот вопрос на игру более года назад.
— Информация об этой истории встретилась случайно, зачастую с вопросами именно так и бывает. Победой над знатоками доволен.
Мужчина рассказывает:
— Сначала ты стесняешься и боишься отправить вопрос на игру, затем с нетерпением ждешь каждой передачи и надеешься на участие в ней, затем с сильным волнением и следишь за каждым словом знатоков во время минуты обсуждения твоего вопроса, а потом — побеждаешь. Могут ли такие переживания вызвать зависимость? Лично у меня — да!
Сергей признается, что интеллектуальную передачу смотрит, «сколько себя помнит». А вот вопросы стал туда отправлять лет пять назад.
— Сначала участвовал редко, но повезло — и мой вопрос был отобран на финал 2014 года в «Что? Где? Когда?» в Беларуси. Начал отсылать вопросов больше, стал, как говорит господин ведущий, — «одним из активных авторов вопросов».
Кстати, 24 марта этого года гомельчанка Анастасия Пригодич
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