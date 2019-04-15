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«Победой над знатоками доволен». Житель Сморгони выиграл в «Что? Где? Когда?» почти 1300 долларов

16.04.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Сморгони Сергей Синицкий выиграл у знатоков из российской программы «Что? Где? Когда?» 80 тысяч российских рублей (около 1250 долларов). Эфир интеллектуальной игры прошел 14 апреля. Это предпоследняя, четвертая по счету, игра весеннего сезона. Против телезрителей играла команда Бориса Белозерова.


Фото: из личного архива

Сергей работает в ДЮСШ профсоюзов в Сморгони. Он далеко не новичок в интеллектуальной игре.

 — Мои вопросы игрались не только в «Что? Где? Когда?» в Беларуси и России, но и в Украине и Армении, был замечен вопрос в Азербайджане, но он пока не сыграл.
Очень значимое событие для меня произошло осенью 2018 года в «Что? Где? Когда?» в Беларуси: мой вопрос был признан лучшим в финале осенней серии, и я был удостоен «Малой Хрустальной Совы», чему очень рад, — говорит Сергей.

Выигравший в этот раз вопрос Сергея звучал так: «В 1949 году режиссер Роза Иоффе поставила детский радиоспектакль, в котором все роли исполнил актер Николай Литвинов. Тогда Роза Марковна впервые использовала необычный прием: ускорила ход магнитофонной пленки на всех репликах главного героя. Скажите, как зовут главного героя?»

В обсуждении у знатоков был правильная версия, однако они ответили по-другому — подумали, что это Колобок. А правильным был ответ «Буратино». Счет знатоков и телезрителей на данном вопросе сравнялся и стал 4:4.

Сергей Синицкий говорит, что отправил этот вопрос на игру более года назад.

 — Информация об этой истории встретилась случайно, зачастую с вопросами именно так и бывает. Победой над знатоками доволен.

Мужчина рассказывает:

— Сначала ты стесняешься и боишься отправить вопрос на игру, затем с нетерпением ждешь каждой передачи и надеешься на участие в ней, затем с сильным волнением и следишь за каждым словом знатоков во время минуты обсуждения твоего вопроса, а потом — побеждаешь. Могут ли такие переживания вызвать зависимость? Лично у меня — да!

Сергей признается, что интеллектуальную передачу смотрит, «сколько себя помнит». А вот вопросы стал туда отправлять лет пять назад.

 — Сначала участвовал редко, но повезло — и мой вопрос был отобран на финал 2014 года в «Что? Где? Когда?» в Беларуси. Начал отсылать вопросов больше, стал, как говорит господин ведущий, — «одним из активных авторов вопросов».

Кстати, 24 марта этого года гомельчанка Анастасия Пригодич выиграла у знатоков из российской программы «Что? Где? Когда?» также 80 тысяч российских рублей. Вопрос Анастасии звучал так: «Что аргентинский писатель Хулио Кортасар называл „глазом насекомого, увеличенным в тысячи раз“ и „растительным мозгом“?» У игроков было много версий, но выбрали и озвучили одну: «Грецкий орех!». И — проиграли. Правильным оказался ответ «цветная капуста».

 
 
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Эфир интеллектуальной игры прошел поздно вечером 14 апреля. Это предпоследняя, четвертая по счету, игра весеннего сезона. Против телезрителей играла команда Бориса...
 
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