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Китайские журналисты приехали с пресс-туром в Беларусь

16.04.2019 12:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Китайские журналисты приехали с пресс-туром в Беларусь
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит пресс-тур китайских журналистов, который продлится по 20 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Пресс-тур проводится с целью продвижения и популяризации белорусских товаров и услуг в КНР и развития белорусско-китайских отношений.

Для иностранных гостей подготовлена насыщенная программа пребывания. Сегодня они посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", научно-технологический парк БНТУ "Политехник", филиал "Ресурсный центр ЭкоТехноПарк - ВОЛМА" Республиканского института профессионального образования, а также факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета. Завтра китайские гости побывают в замковом комплексе "Мир", Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, погуляют по историческим местам в центре Гродно.

На 18 апреля для китайских журналистов подготовлена экскурсия по ОАО "Молочный мир" и волковысскому ОАО "Беллакт", запланирована встреча с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым.

Гости побывают в подразделении Парка высоких технологий - СООО "Гейм Стрим" и на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", где им презентуют программу II Европейских игр. Чуть позже они посетят книжный магазин "Дружба", где им представят книги китайских авторов издательства "Мастацкая літаратура".

Организаторами пресс-тура выступают Министерство информации, Министерство иностранных дел и Гродненский областной исполнительный комитет. -0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит пресс-тур китайских журналистов, который продлится по 20 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации. ...
 
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