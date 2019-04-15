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Психбригады скорой помощи в Минске начали работать по-новому. Медики обратились с жалобой в АП

16.04.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились сотрудники психбригады городской станции скорой медицинской помощи в Минске. Говорят, что фельдшеры их бригад по новым нормам стали универсальными сотрудниками. Например, раньше их, как правило, отправляли на вызовы к психически больным, сейчас могут отправить и по другим вызовам — например, если у человека поднялось давление или возникла какая-то резкая боль.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Они опасаются, что теоретически к психически неустойчивым пациентам могут отправить фельдшеров и из бригады общей терапии, раз по штатным нормативам должности сейчас называются одинаково. Пока такой практики, правда, нет.

— Неужели вы думаете, что у любого человека есть моральная и психологическая готовность заниматься психически нездоровым человеком? Что у больного человека в голове, не знает никто, — и это понять невозможно. Даже если он в данный момент вроде бы ведет себя спокойно, не факт, что, сев в машину скорой помощи, ничего не начнет там делать, — говорит один из собеседников TUT.BY, объясняя, что работать с такими пациентами должны опытные сотрудники.

Мы встречаемся с медиками в кафе. Они просят не называть их имена и фамилии в статье, так как не знают, как на их судьбе может отразиться обращение к журналистам. Тем более, что, по их словам, после звонка журналиста на Городскую станцию скорой медицинской помощи на подстанциях сотрудников психбригад попросили письменно пояснить, общались ли они с TUT.BY.

Единственный, кто соглашается назвать свое имя — Игорь. По его словам, он проработал фельдшером психиатрической бригады 23 года. Недавно его уволили по статье — за невыход на работу. Но, как он сам объясняет, ситуация была в другом.

— Я вышел на работу и, согласно утвержденному ранее графику, должен был сутки работать в психиатрической бригаде. Но меня на день направили в бригаду интенсивной терапии, а на ночь — в бригаду общего профиля. Вместо меня в психиатрическую бригаду поставили санитара. Я просил разобраться в ситуации — и на линию не вышел. Знал, на что шел, — говорит он.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как это работает и что, собственно, изменилось?

По словам медиков, в структуре скорой помощи специальные психиатрические бригады существуют давно. Как правило, двухмиллионный Минск обслуживают четыре такие бригады. Была еще одна, которая в течение дня занималась только перевозкой пациентов, например, из городского психиатрического диспансера в РНПЦ психического здоровья, или из дома при наличии направления — в то же РНПЦ.

Специализированную бригаду вызывают к людям с серьезными психическими расстройствами в обостренном состоянии, к пациентам, употребляющим синтетические наркотики, алкоголикам в белой горячке. Работа опасная — никогда не знаешь, что в голове, а то и в руках пациента.

Собеседники рассказывают, что по новому постановлению Минздрава от 29.12.2018 года № 101 «Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских, фармацевтических и других работников службы скорой медицинской помощи» должности фельдшера и санитара выездной психиатрической бригады переименовали. Теперь фельдшер психиатрической, педиатрической и фельдшерской бригад называется просто фельдшером выездной бригады.

До этого, по словам медиков, психиатрическая бригада скорой помощи состояла из четырех человек и выглядела так:

  • врач психиатр-нарколог
  • 2 фельдшера психиатрической бригады
  • санитар специализированной психиатрической бригады.

Теперь в такую бригаду входит три человека:

  • врач психиатр-нарколог
  • фельдшер
  • санитар

В новом варианте нет уточнения «психиатрической бригады». Простыми словами, должность фельдшера унифицировали, убрав специализированность, более того, количество людей в бригаде сократилось. Фельдшеры обращают внимание, что в постановлении Минздрава от 12 октября 2009 года № 110 «Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности службы скорой (неотложной) медицинской помощи», которое никто не отменял, есть важный пункт. В нем указано, из каких сотрудников должна состоять психбригада. И там — один врач-психиатр, два фельдшера и один санитар психиатрической бригады или один фельдшер и два санитара тоже психиатрической бригады и водитель. Везде приставка «психиатрическая бригада» есть.

— Теперь и у меня, фельдшера, который раньше работал в психиатрической бригаде и имеет опыт, и у новичка, который на ней никогда не работал, — одинаковые должности. На нож теоретически могут послать и девочку-фельдшера, и меня, — говорит Игорь и показывает фото на телефоне. На нем — нож размером около 50 сантиметров, с которым психиатрическую бригаду однажды встречал пациент.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Игоря, то, что на психиатрический вызов могут послать фельдшера из бригады общего профиля — пока теория, а не практика.

При этом, убрав в должности фельдшера приставку «психиатрической бригады», их самих, по словам медиков, начали отправлять на вызовы бригад интенсивной терапии и общего профиля. То есть — сделали универсальными сотрудниками. А раньше, чтобы разрешили обслуживать такие вызовы, фельдшеры должны были написать специальное заявление.

После нововведения Игорь обратился в Генпрокуратуру и Администрацию президента.

«Некоторые визиты обслуживаются с задержкой до нескольких часов»

Изменился подход и к перевозке психиатрических пациентов, например, из городского диспансера в Новинки, в РНПЦ психического здоровья. Сейчас перевозкой занимается не отдельная бригада, а врачебная. То есть во время дежурства она выезжает и на вызовы к психбольным домой, и перевозит пациентов. В итоге, замечают собеседники, визиты могут обслуживаться с задержками — а раньше такого не было. Приводит пример, как в марте скорая приняла вызов на перевозку психбригадой, и только через три часа из-за загруженности машина выехала. Еще нужно было время, чтобы доехать. Задержки медики связывают в том числе и с новой схемой работы.

— Например, в диспансер родственники привезли пациента в обострении или он туда пришел сам. Врач принимает решение о госпитализации и вызывает перевозочную психиатрическую бригаду. По сути, врач-психиатр в машине не нужен, и раньше он не ездил, а сейчас, по новым нормам, ездит с пациентами. В итоге за день может быть один-два визита к больным, а все остальное — перевозка, — говорит один из собеседников.

Игорь считает, что разделение на врачебную и перевозочную психиатрические бригады помогало оперативное обслуживать пациентов. Одни выезжали к больным, другие занимались перевозкой. По мнению медиков, важно приезжать к больным людям как можно быстрее. Игорь приводит пример, когда в апреле пациент ушел из диспансера до прибытия психбригады.

С другой стороны, собеседники не скрывают, что сейчас на скорость еще влияют пробки в городе и ремонт кольцевой.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минздрав: «Сокращения количества психиатрических бригад в стране не было»

Собеседники считают, что все должно работать, как раньше. Почему их должности сделали универсальными, они могут только догадываться.

— Может быть, потому что не хватает людей, и нужно, чтобы была возможность нас поставить на линию? Но всем и раньше хватало работы. Были смены, когда мы даже не заезжали на подстанцию: ездили от одного пациента ко второму. Но, конечно, бывало, что полдня могли сидеть, а потом — три-четыре визита. Закономерности не было, — говорят медики.

Они отмечают, что уже два раза собирались по своему вопросу в Комитете по здравоохранению Мингорисполкома. Сейчас ждут ответа из Минздрава, который на днях им выслали.

Олег Воробей, заместитель главного врача по организационно-методической работе Городской станции скорой медицинской помощи, попросил за комментариями обратиться в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома или Минздрав.

— Изменения в законодательстве вносит не станция скорой помощи Минска, а Министерство здравоохранения. За последние годы произошли изменения в законодательстве, в связи с которыми изменились и должности, и нормативы. Мы не компетентны трактовать законодательство, которое не издаем.

От Комитета по здравоохранению Мингорисполкома с сотрудниками психбригады и администрацией городской станции скорой помощи встречался председатель Сергей Малышко. В приемной 10 апреля нам объяснили, что он в отпуске, и порекомендовали обратиться к другим сотрудникам, которые возможно встречались с фельдшерами. К сожалению, они не смогли нам помочь: одному из них просто не получилось дозвониться, второй в рамках своей компетенции отвечает за другие вопросы.

TUT.BY направил официальный запрос в Минздрав.

11 апреля из ведомства пришел ответ на обращение уже бывшего фельдшера Игоря в Администрацию президента. В нем говорится, что критическая информация, касающаяся изменений в оказании скорой психиатрической помощи, в связи с постановлением Минздрава от 29 декабря 2018 года № 101 «Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских, фармацевтических и других работников службы скорой медицинской помощи», которую мужчина изложил в своем обращении в Администрацию президента, не соответствует действительности. При этом нормы постановления не противоречат нормам закона.

Само постановление, мол, приняли из-за необходимости «нормативного закрепления соответствия количественного состава психиатрических бригад их реальной нагрузке», а также, чтобы установить единые квалификационные требования и навыки для средних медработников выездных бригад. Простыми словами — для фельдшеров.

В ответе Минздрава указано, что в разработке постановления участвовали главные специалисты по скорой медицинской помощи из всех областей страны и Минска. Проект согласован главными управлениями по здравоохранению облисполкомов и Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома.

В плане количества сотрудников психиатрической бригады скорой помощи учитывали опыт России, Украины и Казахстана. При этом никакого сокращения количества таких бригад в стране не было, а оперативность оказания помощи людям не ухудшилась.

«Функциональное назначение бригады скорой медицинской помощи определяется специализацией привлекаемого к работе в бригаде врача-специалиста, а не наименованием должностей входящих в нее средних медицинских работников», — говорится в ответе.

 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию TUT.BY обратились сотрудники психбригады городской станции скорой медицинской помощи в Минске. Говорят, что сейчас психбригада работает по-новому - и это...
 
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