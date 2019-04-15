Белорусские вузы в этом году примут больше бюджетников на медицинские и IT-специальности

Источник материала: Tut.by

В этом году белорусские вузы планируют увеличить набор студентов на бюджетное и платное отделения. Стоимость обучения в этом году, пока планируется, не вырастет. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель образования Ирина Старовойтова.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом году на бюджетные места в вузах смогут претендовать 26,6 тыс. абитуриентов — на 0,7% больше, чем в прошлом году. Количество бюджетников дневного отделения вырастет на медицинских, ИТ-специальностях, а также на специальностях, связанных с физической культурой и спортом.

На заочном «бюджете» ожидается сокращение — на 3,4%.

Платников тоже станет больше — на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом, всего вузы примут 28,2 тыс. студентов платной формы обучения. В основном, отметила Ирина Старовойтова, увеличение произошло за счет спортивных и ИТ-специальностей.

Всего в 2019-м учебном году вузы Беларуси планируют принять 54,7 тыс. первокурсников — на 1% больше по сравнению с 2018-м. При этом количество выпускников школ в этом году будет меньше — на полторы тысячи человек.