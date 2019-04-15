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Минобразования рассказало о новшествах вступительной кампании

16.04.2019 13:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минобразования рассказало о новшествах вступительной кампании
Ирина Старовойтова

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усовершенствованная методика расчета баллов ЦТ, бюджетные места для иностранцев и поступление на сокращенный срок обучения по одной специальности в разные вузы - об этих новшествах вступительной кампании рассказала сегодня первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова в пресс-центре БЕЛТА.

"Вступительная кампания этого года имеет некоторые особенности. Это единые профессиональные внутренние испытания для абитуриентов в вузах на сокращенный срок для одной и той же специальности", - сказала Ирина Старовойтова. Имеется в виду то, что можно сдать экзамен на конкретную специальность в одном вузе, а потом использовать выписку с результатами для поступления в другой - на ту же специальность. Это заставит учреждения образования конкурировать за абитуриентов.

"Также иностранные граждане, постоянно проживающие на территории других государств, имеющие отличные успехи в учебе, смогут получить высшее образование в Беларуси на бюджетной основе по грантам", - добавила Ирина Старовойтова.

Наконец, в 2019 году усовершенствована методика расчета баллов ЦТ. "Она позволяет не только ранжировать абитуриентов по их уровню подготовки, но и сопоставить результаты ЦТ с результатами обучения в учреждениях общего среднего образования", - пояснила первый замминистра. Сам подсчет баллов будет осуществляться в автоматическом режиме.

В Беларуси 2 мая начинается регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам и стартует вступительная кампания.-0-

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Теги: Минск
 
 
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усовершенствованная методика расчета баллов ЦТ, бюджетные места для иностранцев и поступление на сокращенный срок обучения по одной...
 
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