ЦТ в нынешнем году пройдет с 11 июня по 1 июля

Источник материала: БелТА

Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в этом году будет проводиться с 11 июня по 1 июля, назначены и резервные дни. Об этом сообщила сегодня первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси 2 мая начинается регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам, стартует вступительная кампания. "С 2 мая по 1 июня будет идти регистрация на ЦТ, сама сдача - с 11 июня по 1 июля. И резервные дни - 6, 8, 10 июля. Сдать ЦТ в резервные дни можно только в Белорусском государственном университете", - сказала Ирина Старовойтова.

Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк добавил, что в период майских праздников регистрация будет осуществляться даже 6 мая.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке