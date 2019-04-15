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ЦТ в нынешнем году пройдет с 11 июня по 1 июля

16.04.2019 12:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ЦТ в нынешнем году пройдет с 11 июня по 1 июля
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в этом году будет проводиться с 11 июня по 1 июля, назначены и резервные дни. Об этом сообщила сегодня первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси 2 мая начинается регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам, стартует вступительная кампания. "С 2 мая по 1 июня будет идти регистрация на ЦТ, сама сдача - с 11 июня по 1 июля. И резервные дни - 6, 8, 10 июля. Сдать ЦТ в резервные дни можно только в Белорусском государственном университете", - сказала Ирина Старовойтова.

Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк добавил, что в период майских праздников регистрация будет осуществляться даже 6 мая.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в этом году будет проводиться с 11 июня по 1 июля, назначены и резервные дни. Об этом сообщила сегодня...
 
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