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ЦТ в нынешнем году пройдет с 11 июня по 1 июля
16.04.2019 12:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в этом году будет проводиться с 11 июня по 1 июля, назначены и резервные дни. Об этом сообщила сегодня первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.
В Беларуси 2 мая начинается регистрация на основной этап централизованного тестирования по учебным предметам, стартует вступительная кампания. "С 2 мая по 1 июня будет идти регистрация на ЦТ, сама сдача - с 11 июня по 1 июля. И резервные дни - 6, 8, 10 июля. Сдать ЦТ в резервные дни можно только в Белорусском государственном университете", - сказала Ирина Старовойтова.
Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк добавил, что в период майских праздников регистрация будет осуществляться даже 6 мая.
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование в этом году будет проводиться с 11 июня по 1 июля, назначены и резервные дни. Об этом сообщила сегодня...
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