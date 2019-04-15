Регистрация на ЦТ, тестирование, выдача сертификатов: когда и куда идти абитуриентам

Источник материала: Tut.by

В этом году централизованное тестирование будет проходить с 11 июня по 1 июля. Зарегистрироваться на тесты можно с 2 мая по 1 июня. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Резервными днями для сдачи ЦТ определены 6, 8 и 10 июля. Для регистрации на них отведено три дня — 30 июня и 1−2 июля. Сдать ЦТ в резервные дни можно будет только в Белорусском государственном университете.

Время работы пунктов регистрации на ЦТ единое — с 9 до 19 часов. Время начала всех тестов осталось прежним — 11.00.

Стоимость участия в централизованном тестировании — 0,1 базовая величина, то есть 2 рубля 55 копеек, напомнил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Во время длинных майских выходных пункты регистрации на ЦТ будут работать в непраздничном режиме. Это сделано для того, чтобы абитуриенты и их родители могли спокойно зарегистрировать на ЦТ.

Рабочими днями в пунктах регистрации будут 2, 3, 4, 6, 10, 11 и 13 мая.

Получить сертификаты абитуриенты этого года смогут с 10 июля в пунктах проведения ЦТ. Те абитуриенты, которым придется сдавать тесты в резервные дни, — с 13 июля и только в БГУ.

Прием документов в вузы на бюджетное отделение начнется 12 июля и завершится 17-го. Прием документов от абитуриентов, которые планируют учиться платно, продлится до 4 августа.

Выпускники профильных классов, которые хотят поступать на педагогические специальности, должны успеть подать документы с 12 по 14 июля.

Внутренние экзамены в университетах пройдут с 18 по 26 июля.

Сроки зачисления на бюджет — по 28 июля, на платное — по 6 августа.

В этом году, отметила первый замминистра, правила вступительной кампании остались прежними. Кроме одного: в разных учреждениях образования внутренние экзамены будут одинаковыми. Это правило действует для абитуриентов, которые поступают на сокращенный срок обучения, уже определились со специальностью, но еще не выбрали вуз.

Кроме этого, иностранцы, которые не живут в Беларуси, смогут претендовать на бесплатное обучение в вузах, получив грант от белорусского правительства .