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В Гродно задержали мужчину, который совращал и насиловал мальчиков. Пока известно о четрех жертвах
16.04.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержали 36-летнего мужчину, который знакомился с подростками в интернете, после чего добивался с ними встречи, а потом насиловал их или просто вступал в половую связь,
Мужчину задержали в Гродно в его личном автомобиле в тот момент, когда он попытался совершить насилие над очередным подростком.
В милиции говорят, что от действий мужчины пострадали четверо мальчиков, которым еще не исполнилось 16 лет.
В отношении мужчины возбужден ряд уголовных дел. Сейчас он находится под стражей.
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В Гродно задержали 36-летнего мужчину, который знакомился с подростками в интернете, после чего добивался с ними встречи.
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