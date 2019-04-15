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В Гродно задержали мужчину, который совращал и насиловал мальчиков. Пока известно о четрех жертвах

16.04.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали 36-летнего мужчину, который знакомился с подростками в интернете, после чего добивался с ними встречи, а потом насиловал их или просто вступал в половую связь, сообщает региональная милиция.


Фото: Reuters

Мужчину задержали в Гродно в его личном автомобиле в тот момент, когда он попытался совершить насилие над очередным подростком.

В милиции говорят, что от действий мужчины пострадали четверо мальчиков, которым еще не исполнилось 16 лет.

В отношении мужчины возбужден ряд уголовных дел. Сейчас он находится под стражей.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно задержали 36-летнего мужчину, который знакомился с подростками в интернете, после чего добивался с ними встречи.
 
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