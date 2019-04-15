В знаменитом «доме с русалками» в поселке Тракторного завода идет ремонт. Узнали, что там будет

Источник материала: Tut.by

В знаменитом «доме с русалками» в поселке Тракторного завода идет ремонт. Там откроют свадебный салон с небольшой кофейней, выяснил TUT.BY.



У «дома с русалками» два адреса: Стахановская, 2 и Клумова, 11. Дом построили в 1948 году. Говорят, что квадратные метры здесь выделяли стахановцам

Этот трехэтажный жилой дом по адресу Клумова, 11 построили в 1948 году. А вот знаменитые на весь район (а может, и город) русалки появились гораздо позже. В конце 1990-х на первом этаже дома обосновался магазин «Водный мир», который просуществовал здесь 16 лет. Владелец «Водного мира» украсил вход в него тематической лепниной: русалки и Нептун.

Прямо сейчас здесь ремонт. Уже в мае в доме с русалками откроется свадебный салон с небольшой кофейней.

— Когда искали помещение для аренды, этот дом сразу стал фаворитом. Очень порадовал своим фасадом — это же визитная карточка района! — рассказывает учредитель свадебного салона «Бонжур» Егор Кириченко. — Мы подумали, что сможем вдохнуть в него новую жизнь.



Учредитель свадебного салона «Бонжур» Егор Кириченко

Удаленность от центральных улиц владельца салона не пугает. Он объясняет: невестам не так уж важно, где расположен магазин, если он подходит по основным критериям.

Помещение больше двух лет пустовало, еще недавно было в удручающем состоянии.

— Когда мы сюда пришли, стены были в жутком грибке. Открыли стены до кирпича — в первую очередь из санитарных соображений. Кирпичи станут частью интерьера — они фактурные, на некоторых — заводские штампы.



Вход во двор

До магазина «Водный мир» здесь был овощной. Жительница дома Татьяна Галаса хорошо его помнит: она живет в доме с самого рождения, 1960 года.

— Помню, что там продавали финики! — делится она воспоминаниями из своего советского детства. — Дорого: 15 копеек за 100 граммов. В школу на завтрак родители давали мне как раз 15 копеек — я их тратила на финики. Еще помню конвейер: продавец приводил его в движение при помощи специальной ручки. По конвейеру картошка ссыпалась в сетку, которую держал покупатель.



Жительница дома Татьяна Галаса

Егор Кириченко рассказывает, что в арендованном помещении был наклонный пол — как раз в наследие от овощного.

— Пришлось все выравнивать. А от «Водного мира» остались большие сферические стекла. Если это прочтет бывший хозяин магазина, пусть приедет и заберет богатство.

Осталось только закончить ремонт.

— Вот здесь будут примерочные, а тут — фотозона и бар-кофейня. Хочется не только, чтобы здесь было комфортно гостям по нашему профилю, но и чтобы местные жители могли побаловать себя здесь чашкой вкусного кофе. В районе ничего подобного нет, — рассказывает Егор Кириченко.





Старые фотографии дома, где спустя десятилетия на фасаде появятся русалки и Нептун

Вариант фасада, который утверждают свадебному салону. Фото: предоставлено Егором Кириченко

Внутри хотят поставить скульптуры, повесить большую люстру, потолок украсить лепниной, чтобы интерьер перекликался с фасадом.

— Сначала хотели сделать здесь окна в пол, потом передумали: пришлось бы излишне много заниматься фасадом. А недавно нашли старые фотографии дома — оказывается, изначально окна как раз и начинались ниже, почти от уровня земли. Конечно, выглядело бы совсем хорошо. Но пока решили максимально сохранить то, что нам досталось.





В свадебном салоне планируют проводить семинары, открыть школу невест. А еще хотят реализовать необычную задумку: дать возможность молодым людям прямо здесь делать предложения.

— Думаем, что сможем проводить здесь даже небольшие кулуарные свадьбы. Пока планы такие, — рассказывает собеседник.

Егор Кириченко за время ремонта перезнакомился с местными жителями.

— Мы, естественно, вели шумные работы: снесли несколько не несущих перегородок по схеме, которую нам утвердили, — рассказывает арендатор. — За это время познакомился с людьми. Они много рассказывают про свою жизнь. Например, что в начале 1990-х дом закрывали на капремонт — жителей на несколько лет отселяли. Рассказывают: когда вернулись в отремонтированный дом, то увидели, что не осталось огромных дубовых дверей, местами поснимали паркет. Не по-хозяйски.

Егор Кириченко хвалит Тракторозаводский поселок:

— Уютный, домашний. Даже есть мысли переехать сюда жить, чтобы не тратить много времени на дорогу.



