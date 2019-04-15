ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До +17°С и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе

16.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 На этой неделе по-прежнему будет преобладать антициклональный характер погоды, так что будет преимущественно без осадков. Лишь в начале и в конце недели под влиянием малоактивных атмосферных фронтов местами не обойдется без небольших осадков", - сказали в Белгидромете. Во вторник, 16 апреля, атмосферный фронт обусловит небольшие дожди во многих районах Гомельской и Брестской областей и местами на остальной территории страны. Ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью в основном составит от нуля до плюс 5, по западу страны понизится до 1-3 градусов мороза. Днем будет 9-15 градусов тепла, по юго-западу Брестской области - не выше плюс 6-8. В среду, 17 апреля, под влиянием периферии скандинавского антициклона будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, при прояснениях воздух местами охладится до минус 3. Днем будет 11-16 градусов тепла. В четверг, 18 апреля, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, а по юго-западу - плюс 4-5. Днем по стране будет 11-17 градусов тепла.
https://www.belta.by/society/view/do-17-gradusov-tepla-i-v-osnovnom-bez-osadkov-budet-v-belarusi-na-etoj-nedele-344010-2019/

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 17 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские вузы в этом году примут больше бюджетников на медицинские и IT-специальности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика