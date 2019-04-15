Проведена проверка районного коммунального УПП «Березинское ЖКХ»

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Проверка показала, что РКУПП «Березинское ЖКХ» проводится определенная работа по предоставлению населению и юридическим лицам жилищно-коммунальных услуг, обеспечению текущего содержания объектов благоустройства, проведению ремонтов жилищного фонда и прочее.

Вместе с тем должностными лицами в проверяемом периоде были допущены многочисленные нарушения действующего законодательства, которые носят системный характер и не позволяют наладить эффективную работу предприятия.

Березинским райисполкомом не обеспечивается ежемесячное полное и ритмичное финансирование предприятия. Особенно значительная сумма задолженности за выполненные работы по текущему содержанию объектов благоустройства, причем предприятие выполняло работы без наличия источников их финансирования. Причины банальны: просчеты при планировании затрат, а в ряде случаев – соглашательская позиция руководителя организации ЖКХ: не мог отказать органам районной власти…

В итоге как снежный ком растет задолженность за выполненные работы по благоустройству, которая финансовыми органами оплачиваться не должна.

Выявились многочисленные нарушения законодательства о государственных закупках, когда при формальном отношении специалистов предприятия заключались договоры закупки товаров за счет бюджетных средств без обязательного проведения процедур государственных закупок, а также с нарушением выбора процедур закупок.

РКУПП «Березинское ЖКХ» осуществляло строительно-монтажные работы без разрешения на их проведение, а также были допущены нарушения установленного порядка приемки в эксплуатацию объектов строительства.

Предприятием систематически допускались случаи несвоевременности выплаты работникам среднего заработка за время трудовых отпусков и окончательного расчета при увольнении.

При проверке вопроса эффективности использования государственной собственности установлено, что РКУПП «Березинское ЖКХ» в проверяемом периоде не принимались должные меры по выполнению требований Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», а именно не перечислялись на специальный счет Березинского райисполкома денежные средства от предоставления жилых помещений коммерческого использования коммунального жилищного фонда. Кроме того, проверкой были выявлены факты проживания граждан в жилых помещениях коммерческого использования без заключения договоров найма и регистрации.

Проверкой также установлены нарушения законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, санитарных норм и правил, природоохранного и земельного законодательства, невыполнения государственного заказа по поставке лома и отходов черных металлов, представления искаженных данных государственной статистической отчетности об обращении с отходами производства.

За выявленные нарушения Борисовским межрайкомитетом в отношении РКУПП «Березинское ЖКХ» и его должностных лиц будут применены меры административного воздействия. Соответствующая оценка работы предприятия и его руководства также будет дана Березинским райисполкомом.

Борисовский межрайонный

комитет государственного контроля