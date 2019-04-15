﻿ Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей - Рыженков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей - Рыженков

16.04.2019 14:49 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей - Рыженков
Максим Рыженков

16 апреля, Глуск /Корр. БЕЛТА/. Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня на выездном приеме граждан в Глуске, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к первому заместителю главы Администрации Президента записались 26 граждан. Среди них не только жители Глусского района, с вопросами приехали из Гомеля и Бобруйска. Так, семейная пара из Гомеля обратилась по поводу разночтений технических документов на домовладение. В 1991 году они сделали жилую пристройку к дому, районная администрация приняла решение зарегистрировать треть пристройки за ними, две трети - за соседом. Более 10 лет они решали вопрос в суде. Когда этот вопрос решился, возник другой - необходимость определить порядок пользования участком, чтоб обслуживать пристройку. Из-за ошибок специалистов семья получила два разных документа на домовладение. Суд не принимает такую документацию, в итоге семья не может решить вопрос доступа к стене дома, не может его обслуживать и ремонтировать.

По мнению Максима Рыженкова, местные органы власти должны самостоятельно регулировать такие вопросы и не создавать проблемы населению. "Это непрофессионализм конкретного специалиста, нежелание представителя судебной системы вникнуть в вопрос, безразличное отношение представителя местной вертикали, - считает он. - У многих сотрудников не всегда есть понимание, что небольшая проблема имеет значение для граждан. А местная власть должна жить даже мелкими нуждами людей, ведь иногда из маленьких вопросов возникает большая проблема. Люди становятся заложниками ситуаций. Я не считаю эту проблему малой и уверен, что мы ее в ближайшее время решим".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля, Глуск /Корр. БЕЛТА/. Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента...
 
Новости дня
Новости общества
 
В знаменитом «доме с русалками» в поселке Тракторного завода идет ремонт. Узнали, что там будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика