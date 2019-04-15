Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей - Рыженков

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Максим Рыженков

16 апреля, Глуск /Корр. БЕЛТА/. Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня на выездном приеме граждан в Глуске, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к первому заместителю главы Администрации Президента записались 26 граждан. Среди них не только жители Глусского района, с вопросами приехали из Гомеля и Бобруйска. Так, семейная пара из Гомеля обратилась по поводу разночтений технических документов на домовладение. В 1991 году они сделали жилую пристройку к дому, районная администрация приняла решение зарегистрировать треть пристройки за ними, две трети - за соседом. Более 10 лет они решали вопрос в суде. Когда этот вопрос решился, возник другой - необходимость определить порядок пользования участком, чтоб обслуживать пристройку. Из-за ошибок специалистов семья получила два разных документа на домовладение. Суд не принимает такую документацию, в итоге семья не может решить вопрос доступа к стене дома, не может его обслуживать и ремонтировать.

По мнению Максима Рыженкова, местные органы власти должны самостоятельно регулировать такие вопросы и не создавать проблемы населению. "Это непрофессионализм конкретного специалиста, нежелание представителя судебной системы вникнуть в вопрос, безразличное отношение представителя местной вертикали, - считает он. - У многих сотрудников не всегда есть понимание, что небольшая проблема имеет значение для граждан. А местная власть должна жить даже мелкими нуждами людей, ведь иногда из маленьких вопросов возникает большая проблема. Люди становятся заложниками ситуаций. Я не считаю эту проблему малой и уверен, что мы ее в ближайшее время решим".

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