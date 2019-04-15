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Жительница Барановичей призналась, что 20 лет назад закопала в чужом дворе новорожденного ребенка

16.04.2019 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах проводится проверка по факту обнаружения останков новорожденного ребенка 20-летней давности, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

16 апреля в милицию поступил звонок от 35-летнего мужчины, который сообщил, что его сестра рассказала, что более 20 лет назад их родственница закопала во дворе дома, где он проживает, новорожденного ребенка.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла завернутые в полиэтиленовый пакет кости младенца и установила личность матери. Ныне 51-летняя жительница Барановичей рассказала оперативникам, что более 20 лет назад она в присутствии знакомой родила ребенка, а затем закопала его на участке родственников.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Пока не сообщается, родился ли ребенок здоровым и от чего он умер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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