В Гродненском районе парни пытались перебросить в Польшу партию сигарет при помощи дрона

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе в 1,5 километрах от границы пограничники задержали двух жителей Гродно. Молодые люди пытались перебросить в Польшу при помощи дрона 8 блоков сигарет, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by

Квадрокоптер был переделан кустарным способом, а к нему были прикреплены блоки сигарет.

Парни привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима, а именно — за незаконное использование летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы. Им грозит штраф до 50 базовых. Квадрокоптер и 8 блоков сигарет переданы сотрудникам таможни.

Кстати, это не первый случай, когда для контрабанды используются дроны. Так, в марте прошлого года брестские пограничники остановили такую же попытку перебросить в Польшу партию контрабандных табачных изделий. К беспилотному летательному аппарату были привязаны 300 пачек сигарет.