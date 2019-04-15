ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском районе парни пытались перебросить в Польшу партию сигарет при помощи дрона

16.04.2019 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе в 1,5 километрах от границы пограничники задержали двух жителей Гродно. Молодые люди пытались перебросить в Польшу при помощи дрона 8 блоков сигарет, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: gpk.gov.by

Квадрокоптер был переделан кустарным способом, а к нему были прикреплены блоки сигарет.

Парни привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима, а именно — за незаконное использование летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы. Им грозит штраф до 50 базовых. Квадрокоптер и 8 блоков сигарет переданы сотрудникам таможни.

Кстати, это не первый случай, когда для контрабанды используются дроны. Так, в марте прошлого года брестские пограничники остановили такую же попытку перебросить в Польшу партию контрабандных табачных изделий. К беспилотному летательному аппарату были привязаны 300 пачек сигарет.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1,5 километрах от границы пограничники задержали двух жителей Гродно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Жительница Барановичей призналась, что 20 лет назад закопала в чужом дворе новорожденного ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика