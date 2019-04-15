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В Гродненском районе парни пытались перебросить в Польшу партию сигарет при помощи дрона
16.04.2019 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском районе в 1,5 километрах от границы пограничники задержали двух жителей Гродно. Молодые люди пытались перебросить в Польшу при помощи дрона 8 блоков сигарет,
Квадрокоптер был переделан кустарным способом, а к нему были прикреплены блоки сигарет.
Парни привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима, а именно — за незаконное использование летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы. Им грозит штраф до 50 базовых. Квадрокоптер и 8 блоков сигарет переданы сотрудникам таможни.
Кстати, это не первый случай, когда для контрабанды используются дроны. Так, в марте прошлого года
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В 1,5 километрах от границы пограничники задержали двух жителей Гродно.
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