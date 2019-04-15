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На кладбищах Могилева снесут минимум 350 могил, за которыми никто не ухаживает
16.04.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На половине кладбищ Могилева провели инвентаризацию — и нашли более 350 ветхих могил, которые снесут, сообщает
Сегодня в Могилеве 16 кладбищ. Раз в полгода специальная комиссия по внешнему виду определяет ветхость могильных сооружений (разрушение больше 50 процентов). Самыми ухоженными в Могилеве считаются Польское и кладбище на Казимировке. Здесь не выявлено ни одной заброшенной могилы. Больше всего захоронений, которые пришли в упадок, — на общественном кладбище по улице Альчинской.
На неухоженных могилах оставляют уведомление, и если в течение двух лет родственники не отозвались, такую могилу будут демонтировать.
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На половине кладбищ Могилева провели инвентаризацию.
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