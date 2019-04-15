На кладбищах Могилева снесут минимум 350 могил, за которыми никто не ухаживает

Источник материала: Tut.by

На половине кладбищ Могилева провели инвентаризацию — и нашли более 350 ветхих могил, которые снесут, сообщает БЕЛАРУСЬ 4 Могилев .



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Сегодня в Могилеве 16 кладбищ. Раз в полгода специальная комиссия по внешнему виду определяет ветхость могильных сооружений (разрушение больше 50 процентов). Самыми ухоженными в Могилеве считаются Польское и кладбище на Казимировке. Здесь не выявлено ни одной заброшенной могилы. Больше всего захоронений, которые пришли в упадок, — на общественном кладбище по улице Альчинской.

На неухоженных могилах оставляют уведомление, и если в течение двух лет родственники не отозвались, такую могилу будут демонтировать.