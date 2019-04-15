﻿ На кладбищах Могилева снесут минимум 350 могил, за которыми никто не ухаживает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На кладбищах Могилева снесут минимум 350 могил, за которыми никто не ухаживает

16.04.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На половине кладбищ Могилева провели инвентаризацию — и нашли более 350 ветхих могил, которые снесут, сообщает БЕЛАРУСЬ 4 Могилев.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Сегодня в Могилеве 16 кладбищ. Раз в полгода специальная комиссия по внешнему виду определяет ветхость могильных сооружений (разрушение больше 50 процентов). Самыми ухоженными в Могилеве считаются Польское и кладбище на Казимировке. Здесь не выявлено ни одной заброшенной могилы. Больше всего захоронений, которые пришли в упадок, — на общественном кладбище по улице Альчинской.

На неухоженных могилах оставляют уведомление, и если в течение двух лет родственники не отозвались, такую могилу будут демонтировать.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 132
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На половине кладбищ Могилева провели инвентаризацию.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродненском районе парни пытались перебросить в Польшу партию сигарет при помощи дрона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика