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Выпускники аграрных классов смогут поступать в вузы без экзаменов. Но - с целевым направлением
16.04.2019 15:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В следующем году состоится первый выпуск аграрных классов. Их открыли в 2018-м году, чтобы обеспечить сельское хозяйство квалифицированными кадрами. Планируется, что выпускники этих классов смогут поступать в аграрные вузы без экзаменов.
— Первый выпуск аграрных классов состоится только в следующем году. Планируется, что с 2020-го года заработают подходы, подобные тем, которые сегодня действуют на педагогических специальностях, — рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.
И добавил: чтобы поступить в аграрный вуз без экзаменов, выпускники должны будут иметь «должный уровень успеваемости». Второе условие — им нужно будет получить целевое направление.
— Выпускники, которые захотят поступать в вуз аграрного направления без вступительных испытаний, смогут получить направление на целевую подготовку. Подходы с педагогическими специальностями схожи. Возможно, будут только другие требования.
Напомним, с 2015 года в Беларуси открыты специализированные педагогические классы. Их выпускники могут поступать на 38 специальностей педагогических вузов без экзаменов. При этом нужно иметь оценки, не ниже 7 баллов по всем предметам и не ниже 8 — по профильным.
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В следующем году состоится первый выпуск аграрных классов. Их открыли в начале 2018−2019 года, чтобы обеспечить сельское хозяйство квалифицированными кадрами....
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