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В этом году в вузах появится 151 новая специальность, исчезнут - более 150. Под ударом дизайн и право

16.04.2019 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новом учебном году белорусские учреждения образования откроют 151 новую специальность. Более чем 150 специальностей будут закрыты. «Также планируется начать подготовку по пяти новым профессиям», — рассказала первый замминистра образования Ирина Старовойтова. Например, можно будет стать аппаратчиком обработки стекловолокнистых материалов, отделочником меховых шкурок, аппаратчиком дубления и др.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего абитуриентов будут принимать на специальности реального сектора экономики, а это около 80 процентов, подчеркнула Ирина Старовойтова.

Увеличится прием по направлениям «Архитектура и строительство», «Сельское и лесное хозяйство», «Садово-парковое строительство», «Общественное питание», «Служба безопасности».

Сокращение числа абитуриентов ожидается на таких специальностях, как «Искусство и дизайн», «Коммуникация», «Право», «Управление», «Техника и технологии».

Год назад интервью TUT.BY Сергей Касперович рассказывал: в новом учебном году формирование цифр приема будет проходить по новой методике — с учетом имеющихся на рынке кадров и потребности в новых. Для этого Министерство экономики должно было разработать демографический прогноз, а Минтруда и соцзащиты — прогнозный баланс.

Отвечая тогда на вопрос TUT.BY, какие кадры оказались нужны рынку, Сергей Касперович заметил: данная система уже заработала, но в этом году прогнозирование и прием в вузы и ссузы осуществлялось как по действующей системе госзаказа, так и с учетом данных Минэкономики и Минтруда.

— Фактически мы использовали для прогнозирования данные из двух систем. Этот год можно назвать переходным. Действительно, новая система позволила получить более объективную информацию. Результаты на лицо: у нас есть изменения структуры. Например, планируется увеличить прием на медицинские и IT-специальности. Это все — объективные данные, полученные благодаря этим прогнозам.

— А спортивно-педагогические специальности, на которые планируется увеличить прием как на бюджет, так и на платное?

— Здесь тоже есть восстребованность, которая подтверждена новыми данными.

Говоря о новых специальностях, Сергей Касперович отметил: они появятся в вузах, исходя из региональной потребности в кадрах, а также наличия научной и материальной базы.

— В первую очередь новые специальности появятся в области информационных технологий, поскольку потребности в таких специалистах растут. Речь также о межпредметных специальностях, например, экономической информатике. Открывается немало новых специальностей технико-технологического профиля и в технических вузах.

 
 
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