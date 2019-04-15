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Институт истории: «Мы супраць работы, накіраванай на раскрыццё ўсіх западзін, якія ёсць у Курапатах»
16.04.2019 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Институт истории НАН Беларуси подготовил сборник документов и материалов о месте политических репрессий Куропаты. Вскоре его опубликуют. Об этом сообщил замдиректора по научной работе института Вадим Лакиза. Он же рассказал про свое отношение к благоустройству урочища.
В 2018 году, когда началось благоустройство Куропат, Институт истории Академии наук Беларуси был задействован в работах в урочище. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.
Заказчиком работ была Федерация профсоюзов Беларуси, которая работала над установкой в Куропатах памятника жертвам политических репрессий. Специалисты Института истории провели археологические исследования на месте установки памятного знака.
— Рабілі гэта, каб выключыць любую магчымасць наяўнасці ў тым месцы пахаванняў - там іх не было. Вадзім Кошман, які атрымліваў дазвол на працы, вынікі адлюстраваў у справаздачы.
Вадим Лакиза добавил, что Институт истории подготовил сборник документов и материалов о Куропатах.
— Спадзяюся, што вось-вось гэты зборнік дакументаў будзе апублікаваны і ён пралье святло на многія пытанні.
На вопрос, не собираются ли Институт истории или Министерство культуры инициировать попытку установить имена и число людей, которые похоронены в урочище Куропаты, Вадим Лакиза ответил:
— Колькасць мы ніколі дакладна не даведаемся. Спрэчкі застануцца, але сказаць, колькі менавіта людзей там пахавана, немагчыма. Я асабіста і мае калегі будзем заўсёды супраць работы, накіраванай на раскрыццё ўсіх западзін, якія ёсць у Курапатах. Там забітыя людзі пахаваныя, не трэба трывожыць іх. Зроблена вельмі шмат, каб паказаць, што там было. Асобы ўстанавіць у большасці немагчыма: па тых прадметах, якія былі выяўлены, — устаноўлены толькі два прозвішчы. Гэта ўсе імёны, што ёсць з амаль тысячы ідэнтэфікаваных людзей.
По поводу благоустройства, которое сейчас проходит в Куропатах, в Институт истории никто не обращался.
— У Інстытут гісторыі не звярталіся, таму што гэта не рэгламентуецца заканадаўствам. Гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, і ў адносінах да яе прапісаныя механізмы, алгарытмы дзеянняў: ёсць уласнік, ёсць пашпарт. Чаму там так усё адбываецца? Я не магу сказаць. Асабіста я і многія мае калегі бы так не рабілі. Курапаты — гэта месца, якое павінна аб’ядноўваць грамадства. Можна было б зрабіць па-іншаму (благоустройство. — Прим. TUT.BY), але ад нас гэта на сённяшні дзень не залежыць.
Вадим Лакиза призвал относиться к Куропатам более взвешенно, осторожно и не субъективно.
— Камусьці будзе падабацца помнік, камусьці не. Камусьці будзе падабацца агароджа, камусьці не. І як вырашыць гэтае пытанне?
Урочище Куропаты — историко-культурная ценность 1 категории. Это место гибели жертв политических репрессий 1930−1940-хх годов.
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Институт истории: «Мы супраць работы, накіраванай на раскрыццё ўсіх западзін, якія ёсць у Курапатах»
Институт истории НАН Беларуси подготовил сборник документов и материалов о месте политических репрессий Куропаты. Вскоре его опубликуют. Об этом сообщил...
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