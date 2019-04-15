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Ремонт линейке не помешает

16.04.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Ремонт линейке не помешает

После зимних каникул глусским гимназистам пришлось «переселиться» и сесть за парты других образовательных учреждений горпоселка. Капитальный ремонт гимназии начался в декабре и сейчас идет полным ходом. Напомним, финансирование объекта ведется Международным банком реконструкции и развития в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», строительными работами занимается фирма «Кристмас Плюс».

Как рассказала начальник отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома Светлана Лисица, сейчас строители утепляют и красят фасад, ремонтируют крышу, проводят косметический ремонт кабинетов и коридоров, заливают полы, практически все окна заменены на современные стеклопакеты. На стройплощадке ежедневно трудится порядка сорока рабочих. Сдать полностью обновленный объект строители обещают к концу июня.

Несмотря на это, праздник Последнего звонка состоится на территории гимназии, подчеркнула Светлана Лисица. Как только подрядчик выполнит свою работу, останется эстетически оформить интерьер помещений, благоустроить пришкольную территорию, в общем, сделать всё необходимое, чтобы детям было комфортно и интересно. Увидеть преображения изнутри ученики гимназии смогут в День знаний.

Анна АВТУХОВА

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После зимних каникул глусским гимназистам пришлось «переселиться» и сесть за парты других образовательных учреждений горпоселка. Капитальный ремонт гимназии...
 
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